Hier schwimmen Tausende von Franken im Rhein

Ein Fischer machte beim Birsköpfli in Birsfelden (BL) vergangene Woche eine kuriose Beobachtung: Nur wenige Meter vor seinen Augen schwamm ein riesiger Koi im Rhein. «Ich konnte es kaum glauben», erzählt er gegenüber 20 Minuten. Sofort zückte er sein Handy und machte ein Video vom Fisch, in dem fremden Gewässer. Denn: Kois werden grundsätzlich in möglichst keimfreien Anlagen gezüchtet, um dann als Haustier in einem heimischen Zier-Teich gehalten zu werden.

Der Leser-Reporter erzählt, es sei bereits der zweite Koi, den er an exakt dieser Stelle im Rhein sah: «Es ist noch nicht so lange her, damals war es ein gelber Fisch. Ich war aber zu weit weg, um ihn zu fotografieren.» Der Angler glaubt, dass die Tiere ausgesetzt wurden.

«Tiergerechte Tötung ist besser als aussetzen»

Diese Vermutung bestätigt Gabriel Sutter, kantonaler Fachspezialist Jagd- und Fischerei. «Bei dem gefilmten Fisch handelt es sich tatsächlich um einen Koi-Karpfen», sagt er. Er geht davon aus, dass das gesichtete Tier aus falsch verstandener Tierliebe im Rhein «entsorgt» wurde.

«Es ist nicht aussergewöhnlich, dass sich Menschen ihrer Teich-Fische so entledigten. Darum leben auch Goldfische im Rhein», so Sutter. Von den, mindestens zwei, Karpfen am Birsköpfli hatte er aber bis anhin keine Kenntnis. Er betont: «Es ist strafbar, Haustiere auszusetzen.» Es gebe genug andere Möglichkeiten: «Die Fische zurückgeben beispielsweise oder eine tiergerechte Tötung durch einen Spezialisten.»

«Fischer sollen Kois fangen»

Sutter erklärt, dass Kois per se nicht anspruchsvoll seien, was Temperaturen anbelangt. Den heimischen Winter können die Tiere im Rhein überleben. «Forellen und Äschen reagieren da wesentlich sensibler auf kalte Gewässer».

Unter Umständen könnten Kois für das heimische Ökosysteme eine Gefahr darstellen. Aber Sutter beschwichtigt: «Ein einzelner Koi im Rhein macht niemandem weh.» Trotzdem ruft er Fischer dazu auf, die Exoten zu fangen. «Kois gehören einfach nicht in den Rhein», so der Experte.

Teuerster Koi der Welt kostete 1,5 Millionen Euro

Wenn es um Kois geht, geben Liebhaber gerne schnell mal Beträge im vierstelligen Bereich aus. «Die teuersten Fische der Welt», wie sie auch genannt werden, sollen ihren Besitzern Glück bringen. Preisentscheidend sind Züchtung, Grösse, Farbe und Muster der Fische. Laut Wirtschaftskurier erzielte der bislang wertvollsten Koi der Welt, nach Angaben aus Sammlerkreisen, 1,5 Millionen Euro.

Dass es sich bei dem gefilmten Fisch im Rhein ebenfalls um ein Tier mit Millionenwert handelt, ist zu bezweifeln.





(jd)