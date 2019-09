Hier ist ein Velofahrer auf der Autobahn unterwegs

Der Leser-Reporter traute seinen Augen nicht, als er am Montagvormittag auf der A18 in Richtung Basel fuhr: Auf dem Pannenstreifen war ein Velofahrer unterwegs.

Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei, bestätigt den Vorfall gegenüber 20 Minuten: «Wir erhielten eine entsprechende Meldung um 11.38 Uhr. Als unsere Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Velofahrer aber nicht mehr zu finden.»

Betreffend der Bestrafung stelle die Baselbieter Polizei die Sicherheit der Involvierten an erster Stelle. «Wir haben in so einem Fall grundsätzlich die Möglichkeit, eine Ordnungsbusse auszusprechen. Dabei berücksichtigen wir aber unterschiedliche Faktoren», so Gaugler.

Wichtiger sei, dass bei einem solchen Vorfall niemand verletzt werde. Das stelle die Polizei beispielsweise sicher, in dem sie Velofahrer von der Autobahn begleite.

