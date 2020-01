Hier wurden in 90 Minuten 151 Velobussen verteilt

Bei einer Schwerpunktkontrolle am Knoten Münchensteinerbrücke/Peter Merian-Weg hat die Basler Kantonspolizei am Dienstagmorgen zur Hauptverkehrszeit 151 Bussen an Velofahrende ausgestellt und zwei Velofahrerinnen verzeigt. Die vielbefahrene Kreuzung ist eine von Velofahrern intensiv genutzte Kreuzung in Basel. Insgesamt wurden 350 Radler kontrolliert.

Umfrage Haben sie immer Licht am Velo? Ja. Ohne Helm und Licht steige ich nicht aufs Rad.

Meistens. Ab und zu vergesse ich es Zuhause.

Nein. Strassenbeleuchtung und Reflektoren reichen aus.

Autofahrer haben das stärkere Fahrzeug, sie sollen besser aufpassen.

Die Bussen wurden für Nichtbeachten des Signals «Geradeausfahren» (53), Überfahrens einer roten Ampel (50) und Unterlassens des Handzeichens (44) ausgestellt. Zwei Velos waren zudem nicht vorschriftsgemäss mit Licht ausgerüstet. Insgesamt kassierte die Polizei in nur 90 Minuten Ordnungsbussgelder in der Höhe von 5990 Franken.

Zur Verzeigung einer Velofahrerin kam es, weil diese das Rotlicht überfahren hatte und dabei fast mit einem korrekt fahrenden Velofahrer kollidiert war. Eine zweite Velofahrerin bestand auf einem ordentlichen Verfahren.

Mehrere Mehrfachsünder

Mit Fahrtrichtung Grosspeter biegen offensichtlich zahlreiche Radler auf der Peter Merian-Brücke nach links ab, um zum Veloweg zu gelangen, der zum Bahnhof führt und missachten dabei das Rotlicht. «Einige Velofahrer wurden deshalb gleich mehrfach gebüsst», erklärt Polizeisprecher Martin Schütz. Korrekt müssten Linksabbieger auf der rechten Seite zur Ampel fahren, um bei Grün die vierspurige Strasse zu überqueren.

Nur jeder zehnte Unfall wird erfasst

Die Kontrolle erfolgte nicht zufällig an diesem Knoten. «Das ist ein heikler Ort», sagt Schütz. In den letzten vier Jahren sei es hier zu vier polizeilich registrierten Unfällen mit Velobeteiligung gekommen, zwei Velofahrer seien dabei schwer verletzt worden. Schütz verweist dabei auch auf die hohe Dunkelziffer bei Velounfällen. Laut einer Erhebung der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) kommen auf jeden registrierten Unfall mit Velobeteiligung zehn nicht erfasste.

(obr)