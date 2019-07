Hochschwangere von Geburtsklinik abgewiesen

An einem Mittwoch Anfang Juli setzten bei einer Baslerin gegen zehn Uhr abends die Wehen ein. Wie mit ihrem Frauenarzt besprochen, nahm die Baslerin ein Taxi und fuhr ins Bethesda-Spital. Schon lange hatte sie sich bei der renommierten und beliebten Basler Geburtsklinik angemeldet, um ihr Kind zur Welt zu bringen.

Doch es kam alles anders. Die Hochschwangere wurde an der Rezeption der Privatklinik abgewiesen, berichtet die «Basler Zeitung» (Bezahlartikel). Es gäbe kein freies Bett mehr, erklärte man ihr. Und das, obwohl das Spital sich auf seiner Website als «Notaufnahme für Frauenmedizin, Schwangerschaft und Geburt» profiliert und verspricht: «Bei sämtlichen gynäkologischen und geburtshilflichen Notfällen sind wir jederzeit gerne für Sie da.»

Die Hochschwangere war von der Situation überfordert. Die Wehen kamen nun in immer kürzeren Abständen. Wo sie denn jetzt hingehen solle, fragte sie die Angestellten. Doch diese hätten ihr nicht geholfen.

Baby gesund, Mutter entsetzt

Verzweifelt rief die Frau ihren Frauenarzt an. Er sollte sie bei der Geburt begleiten und war von der Situation genau so überrascht, wie seine Patientin. Er schaffte es, einen Platz in einem anderen Spital zu organisieren.

Wiederum nahm sie ein Taxi und fuhr zu dem Spital, in dem sie ihr Kind nun gebären sollte. Hier wurde sie tatsächlich auch als Patientin aufgenommen. Ihr Arzt durfte sie aber nicht im Gebärsaal bei der Geburt unterstützen. Für dieses Spital hatte er keine Befugnis. Noch ein Schock für die Hochschwangere. Nichts lief so, wie geplant.

Drei Stunden nach der Abweisung beim Bethesda-Spital brachte sie ihr Kind zur Welt. «Diese Nacht wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Ich wünsche keiner Frau, dass sie das je erleben muss. Ich bin immer noch entsetzt darüber, dass man mich in dieser Situation einfach abgewiesen hat», so die Betroffene gegenüber der «Basler Zeitung».

Hochschwangere müssen zuerst anrufen

Die Zeitung konfrontierte das Spital mit den Vorwürfen der Frau. Ein Aufnahmestopp wegen Bettenknappheit könne es auch an anderen Orten geben, heisst es in der Antwort der Klinik. Zudem kenne das Bethesda eine klare Regelung: «Bei Beginn der Wehen muss sich die Schwangere telefonisch im Spital melden und mit einer Hebamme besprechen, wie das weitere Vorgehen ist», erklärt Daniel Klötzli von der Medienstelle des Spitals. Auch auf der Webseite der privaten Geburtsklinik wird darauf hingewiesen, dass sich Schwangere auch in dringenden Fällen vor dem Eintritt telefonisch anmelden sollen.

Dafür, dass der Frau scheinbar nicht geholfen wurde, eine Transportmöglichkeit in ein anderes Spital zu organisieren, entschuldige man sich. Man werde die internen Weisungen diesbezüglich konkretisieren.

Die Betroffene meint dazu: «Hätte ich zuerst angerufen, hätte mir das eine Fahrt erspart. An der Tatsache, dass ich erst kurz vor der Geburt erfahre, dass ich mein Kind nicht im gewünschten Spital, mit dem von mir gewählten Arzt auf die Welt bringe, ändert es aber nichts. Auch nicht an der unterlassenen Hilfeleistung.»

(kom)