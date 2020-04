Dieser Sportlehrer lanciert die WC-Papier-Challenge

«Sitzt ihr auf dem Sofa, esst den fünften Quarantäne-Snack und werdet von Netflix gefragt, ob ihr noch da seid?», fragt das Basler Erziehungsdepartement am Dienstag in einem Facebook-Post. Damit dies den Schülern der Fachmaturitätsschule (FMS) nicht passiere, hätten die Sportlehrpersonen der Schule die Challenge «Beat the Teacher» ins Leben gerufen, heisst es weiter. Darunter ist ein Youtube-Video verlinkt.

«Liebe Schülerinnen und Schüler der FMS, Sie sehen es: In der Turnhalle ist heute grad nicht so viel los», werden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Video von Sportlehrer Robin Brüderlin begrüsst. «Sie kennen ja alle ihre Sportlehrer, wir machen gute Miene zum bösen Spiel», sagt Brüderlin. Das Fitness-Equipment für die erste Challenge: WC-Papier. «Von dem habt ihr hoffentlich genug zu Hause.» Ziel sei, innerhalb von einer Minute so oft wie möglich über aufgestapelte WC-Papierrollen zu hüpfen. Brüderlin macht es vor – dann gilt wie bei den meisten Videos auf dem Kanal: «Beat the teacher!»

Video wurde bis jetzt 2100-mal angeklickt

Die Challenges der Sportlehrpersonen finden zweimal in der Woche statt, am Montag und am Donnerstag werden die Videos auf Youtube hochgeladen. Doch sind die Lehrpersonen nicht die Einzigen, die sich vor dem Bildschirm bewegen? «Nach den ersten beiden Challenges haben wir von den Schülern Fotos und Videos zugeschickt bekommen, auf denen zu sehen ist, wie sie mitmachen», so Brüderlin. «Es hat uns sehr positiv gestimmt, zu sehen, wie oft die Videos auf unserem Youtube- und Instagram-Account angeklickt wurden. Zum Teil waren die Klickzahlen so hoch, wie über die Hälfte der Anzahl an Schüler, die bei uns zur Schule gehen.» Die FMS besuchten zu Schuljahresbeginn 660 Schüler, weiss Brüderlin. Das erste Challenge-Video wurde sogar 2100-mal angeklickt.

Steht auf dem Stundenplan bald virtueller Sportunterricht?

Am Donnerstag fand der Wettstreit bereits zum fünften Mal statt. In den letzten Challenges wurde etwa ein Parcours durch die ganze Wohnung gemacht, mit Socken auf einen Papierkorb gezielt oder Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht gemacht. Immer mal wieder zücken die Lehrpersonen Klopapier als Hilfsmittel. «Wir haben uns gesagt, dass wir sicher bis zu den Osterferien so weitermachen wollen. Vielleicht gibt es auch ein oder zwei Ferien-Challenges», sagt Brüderlin. Die Fachgruppe Sport habe zudem bald eine Sitzung, in der besprochen werde, wie es weitergehen solle. Man überlege sich auch, einen virtuellen Sportunterricht zu den gewohnten Stundenplanzeiten zu machen. Denn das Schneiden der Videos sei auch zeitaufwendig, so der Lehrer, «wir sind ja keine Profis».

Simon Thiriet, Mediensprecher des Erziehungsdepartementes Basel-Stadt, schreibt auf Anfrage: «Das toll produzierte Video der FMS finden wir super.» Dies sei nur eines von vielen Beispielen, die zeigten, wie die Schulleitungen und Lehrpersonen die grosse Herausforderung meistern würden, den Unterricht in solch schwierigen Zeiten zu gestalten. «Wir präsentieren täglich auf unserem Facebook-Auftritt Ausschnitte aus dieser Arbeit und freuen uns immer wieder darüber, was da zusammenkommt.»

