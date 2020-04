Qualvoller Tod für 20 Hühner bei Stallbrand

Eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft entdeckte den Brand an der Erlenhofstrasse in Reinach kurz vor 3.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stand der Hühnerstall bereits in Vollbrand. Durch die schnell angerückte Feuerwehr konnte der Brand zwar rasch gelöscht werden. Das Gebäude brannte jedoch vollständig aus, es entstand grosser Sachschaden, wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung schreibt.



Personen kamen beim Brand keine zu Schaden – allerdings verendeten die rund 20 Hühner, welche sich im Stall befanden, qualvoll.



Polizei vermutet Brandstiftung

Der Hühnerstall gehört zum örtlichen Zentrum Erlenhof. In diesem Schulheim für Jugendliche, werden etwa auch delinquente Teenager untergebracht.

Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest. Sie ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Im Vordergrund steht allerdings Brandstiftung durch eine unbekannte Täterschaft.



Die Polizei Basel-Landschaft sucht deshalb Zeugen. Personen welche im erwähnten Gebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben (Personen, Geräusche, Fahrzeuge, etc.), werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Telefon 061 553 35 35 zu melden.

(jil)