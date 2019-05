Agraffe in Speck gerollt, um Tiere zu töten

Am Samstag wurde beim Vitaparcours in Bubendorf ein präparierter Köder gefunden. Ein Hundehasser hatte eine in Speck gewickelte Agraffe ausgelegt. Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte den Killer-Köder eingesammelt, bevor ein Hund zu Schaden gekommen ist. Ein Bild des tödlichen Leckerlis wurde auf Facebook in mehreren Gruppen gepostet und fast 700-fach geteilt.

Hundehalter sind schockiert: «Das ist einfach nicht zu glauben», kommentiert eine Bubendorferin den Post. Sie laufe dort öfters mit ihrem Hund vorbei. «Unsere Hunde haben bald Maulkörbe an wegen der Giftköder», schreibt eine andere Userin. Die Verunsicherung bei den Hundebesitzern ist gross. Zumal nicht sicher ist, ob der Hundehasser noch mehr der tödlichen Köder ausgelegt hat.

Der Baselbieter Polizei wurde der Fund gemeldet. «Es ist der einzige Fall, der uns in der Gegend bekannt ist», sagte Polizeisprecher Paul Steffen auf Anfrage. Man behalte die Situation aber im Auge, versprach er.

Mehrere Funde in der Region

Funde präparierter Köder sind keine Seltenheit in der Region. Erst Mitte April wurde in Ettingen ein Wienerli gefunden, das mit einer Teppichmesser-Klinge präpariert war. Eine Katze hatte den Köder nachhause gebracht. Nicht immer können die gefährlichen Leckerli rechtzeitig unschädlich gemacht werden. Im Februar starb ein Labrador-Rüde beinahe an den Folgen eines Gift-Köders, den er im Wald zwischen Allschwil und Binningen gefressen hatte.

Gefahr für Wildtiere

Die Köder sind nicht nur für Hunde eine Lebensgefahr. Auch Wild ist gefährdet. So sind beispielsweise Wildschweine Allesfresser. Zu dieser Jahreszeit seien auch viele Jungtiere gefährdet, gibt eine Userin auf Facebook zu bedenken. «Wenn die Mutter stirbt, verhungern alle Jungen.»

(lha)