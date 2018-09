Illegale Radarwarngeräte immer beliebter

Ab 200 Franken aufwärts kann man im Internet sogenannte Radarwarngeräte kaufen. Im Gegensatz zu anderen Warnmethoden wie Blitzer-Apps oder Software für das Navigationsgerät sind das eigenständige Geräte, die häufig mit GPS funktionieren.

Umfrage Wurden Sie schon mal geblitzt? Ja, mich erwischt es hin und wieder.

Nein, ich halte mich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Ich fahre ÖV.

2017 wurden deswegen allein in Basel-Stadt 63 Personen angezeigt. Es sei erstaunlich, wie viele inländische und ausländische Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker von der Polizei oder durch das Grenzwachtkorps kontrolliert würden, die ein verbotenes Radarwarngerät mitführten, zitiert die «bz Basel» die aktuelle Ausgabe des Personalmagazins der Basler Polizei.

GPS-Warngeräte am beliebtesten

Bereits bei der Bestellung im Ausland würden einige schon auffliegen. Die Radarwarngeräte, die die Staatsanwaltschaft zugeschickt bekomme, würden dann vernichtet, die Sünder gebüsst. 300 Franken kostet so eine Busse in Basel-Stadt, 200 in Baselland. Wer mit den Geräten gar handelt, muss weit mehr zahlen.

Weitaus am beliebtesten seien heute die GPS-Warngeräte, deren Erfolg auf eine ganze User-Gemeinschaft zurückzuführen ist. Die Leute benutzen den gleichen Apparat und geben die Warnungen selbstständig ein, sobald sie einen Blitzer entdecken.

Auch Whatsapp- und Facebook-Gruppen verboten

«Öffentliche Warnungen vor Radaren sind prinzipiell verboten», erklärt Toprak Yerguz, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, gegenüber der Zeitung. Das gelte nicht nur für die Warngeräte aus dem Ausland, sondern auch für Whatsapp- oder Facebook-Gruppen ab 50 Teilnehmern.

Eine Strafverfolgung komme in diesem Bereich aber kaum zustande. Weil die Leute durch diese Chats zumindest auf einigen Strecken von Geschwindigkeitsübertretungen abgehalten würden, habe die Polizei daher andere Prioritäten, vermutet die «bz Basel».

«Blitz ohne Donner gibt es beim Luzernerring»

Schon seit längerem dürften auch Radiostationen nicht mehr vor Blitzern warnen. So seien früher Hinweise wie «Blitz ohne Donner gibt es beim Luzernerring» oder ähnlich an die Hörer weitergegeben worden. Laut dem Chefredaktor von «Radio Basilisk» Benjamin Bruni rufen immer noch Zuhörer an, die Blitzerwarnungen melden wollen, wie das Blatt berichtet.

(sis)