Im Zoo Basel gibt es herzigen Nachwuchs

Im Zoo Basel kann man sich gleich über mehrfachen Nachwuchs freuen. Am 29. Februar kam das Kletteraffen-Baby von Juanita (14) auf die Welt, am 14. März jenes von Jetta (21). Ihre Kinder sind wohlauf – da ihr Geschlecht aber noch nicht bekannt ist, sind sie namenlos.

Die Geburt der Klammeraffen geschah in der Nacht. «Es ist nur ein kurzer Prozess, nach ein Paar Minuten zieht die Affenmama den Kopf des Neugeborenen raus», sagt Adrian Baumeyer (39), Biologe im Basler Zoo. Deshalb habe der Zoo auch nichts von der Geburt mitbekommen. Es sei jedoch alles gut verlaufen. «Wildtiere sind es gewohnt, Kinder allein auf die Welt zu bringen», so Baumeyer.

Für die ältere Kletteraffendame Jetta war es nunmehr die zweite Geburt. Das erste Baby hatte sie 2012 in Neuseeland bekommen. Die jüngere Juanita hingegen hat bereits drei weitere Babys, die alle im Zolli auf die Welt gekommen sind. Wie aus einer Mitteilung des Zoo Basels zu entnehmen ist, gelten sowohl Jetta als auch und Juanita als erfahrene Affenmütter.

Gefährdete Kletterkünstler

Klammeraffen sind eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Grosse, ungestörte Waldgebiete, wie sie der Geoffroy-Klammeraffe in Mittelamerika bewohnt, gibt es nur noch wenige. Wo früher enorme Waldflächen waren, werden heute Nahrungsmittel angebaut. Die Jagd ist laut dem Zolli – wenn auch in geringerem Masse – ebenfalls eine Ursache ihrer Gefährdung, und auch als Haustiere oder vermeintliches Heilmittel werden viele Affen genutzt.

Der Zoo Basel darf sich auch bei den Somali-Wildeseln über ein Junges freuen

Eselmama Tana hat am 20. März ein Hengstfohlen mit dem Namen Rehani geboren. Der Vater von Rehani ist Adam, das zurzeit wichtigste Tier im Erhaltungszuchtprogramm des Zoos. Die Geburt gilt als extrem wichtig, da in freier Wildbahn nur noch rund 200 Somali-Wildesel leben. Die Klimaveränderung und die Bedrohung durch den Menschen machen ihnen das Leben schwer.



Hier kannst du den herzigen Nachwuchs im Basler Zoo betrachten. (Video: Basel Zoo)

Bis Rehani einst selber zeugungsfähig ist, dauert es rund drei Jahre, wie Baumeyer sagt. «Der Hengst muss fit sein, denn der Zeugungsprozess geht ziemlich aggressiv zu und her.» Der Hengst renne der Stute ungefähr eine halbe Stunde hinterher, während sich diese mit Schlägen zu wehren versuche.

Wie der Zoo Basel in der Mitteilung schreibt, engagiert er sich nicht nur in Erhaltungszuchtprogrammen, sondern auch für die Tiere in der Natur. Das vom Zoo Basel unterstützte Wildesel-Projekt in Eritrea etwa liefere wertvolle Angaben, um die Biologie der Wildesel zu erforschen und die Ansprüche an ihren Lebensraum zu verstehen. Dank der Resultate könnten Schutzbestimmungen für die Teilgebiete erarbeitet werden. Ziel sei es, das Ökosystem zu erhalten, die Wildesel zu schützen und die Nahrungsressourcen für die lokale Bevölkerung langfristig zu sichern. Der Zoo Basel unterstützt das Projekt seit 2013.

(jil)