Weihnachtsbeleuchtung wird zu «crazy» Lightshow

Basel Tourismus veröffentlichte am Dienstag auf Facebook ein unkonventionelles Weihnachtsvideo. «It's Christmas time and the lights are going crazy!», heisst es dazu. In nicht einmal 24 Stunden wurde es schon über 24'000-mal angeklickt und unter dem Beitrag häufen sich bereits Dutzende Kommentare aus allen Ecken der Welt.

Umfrage Wie gefällt Ihnen das virale Weihnachtsvideo? Coole Idee und toll umgesetzt.

Das Licht ist funky, die Musik weniger.

Dem kann ich gar nichts abgewinnen.

Ich habe das Video nicht angeschaut.

Was genau an der Basler Weihnachtsbeleuchtung so «crazy» ist, sehen Sie im Video.

(mhu)