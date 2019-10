Alle wollen beim schönsten Chauffeur mitfahren

«So geht das!», schreibt F.M.* amüsiert den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) auf Facebook. Im übervollen 34er-Bus habe sich am Freitagabend ein Chaffeur entschuldigt, dass es so eng sei und dann weiter erklärt: «Aber so ist es halt, wenn alle mit dem schönsten Chauffeur fahren wollen.» Die Facebook-Nutzer beklatschen den Fahrer unter dem Beitrag. «Einfach nur gut», schreibt jemand, ein anderer meint, «so machts doch Spass.»

Umfrage Haben Sie sich schon Mal in einen schönen Bus-Chaffeur verliebt? Ja.

Nein, nur in einen Tram-Chaffeur!

Nein.

Auch ein Buschauffeur der Verkehrsbetriebe bedankt sich spasseshalber unter dem Beitrag: «Danke für den Hinweis! Jetzt weiss ich, warum mein Bus immer wieder voll ist!»

Musikalisch und seelisch unterstützt ans Ziel

Das ist nicht das erste Mal, das ein BVB-Chauffeur bei den Fahrgästen für Schmunzeln und Heiterkeit sorgt. Manche Fahrer stimmen die Haltestellen-Ansagen gerne mal melodisch an. So etwa das Unikum Christof Meissburger, der in jungen Jahren sogar Gesangsunterricht nahm. Doch nicht nur musikalisch begleitet er seine Fahrgäste durch die Tramfahrt, sondern auch seelisch: «Die Passagiere, die regelmässig mit mir fahren, grüssen mich freundlich. Andere schütten mir ihr Herz aus», erzählte er 20 Minuten. Dadurch kennt er die Freuden und Leiden vieler Menschen, die er an ihr Ziel führt.

*Name der Redaktion bekannt



(mhu)