Angst vor Plage – Zoll muss Container begasen

Die Eidgenössische Zollverwaltung in Basel entdeckte bei der Kontrolle eines Containers den Käfer Luprops tristis, der in seiner Heimat Indien Mupli-Käfer genannt wird.

Der Container, der die Insekten beherbergte, hatte Jutesäcke mit Bindfäden aus Kokosfasern geladen. Die Mitarbeitenden des Zolls verständigten das Bundesamt für Landwirtschaft. Als Vorsorgemassnahme wurde der Container begast.

So sollte verhindert werden, dass die Insekten bei der Öffnung des Containers ins Freie gelangen. Diese Massnahme sei erfolgreich gewesen und habe verhindert, dass sich die Schädlinge aus dem asiatischen Raum in der Schweiz ausbreiten, schrieb die Eidgenössische Zollverwaltung in einer Mitteilung.

Millionen-Invasion

Der Mupli-Käfer ist für Menschen grundsätzlich nicht gefährlich. Wenn er gereizt wird, sondert er eine ätzende Flüssigkeit ab, die auch die menschliche Haut verbrennen kann.

In Indien sind die Käfer ausserdem dafür bekannt, dass sie in riesigen Schwärmen Wohnhäuser einnehmen. Ein solcher Schwarm setzt sich aus bis zu viereinhalb Millionen Insekten zusammen.

(kom)