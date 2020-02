Weltweite Fahndung nach 17-Jährigem

Während sich der ältere der beiden Tatverdächtigen, die am 1. Februar eine Frau vergewaltigt haben sollen, bei der Polizei gestellt hat, ist der jüngere der beiden Männer noch immer auf der Flucht.

Nach der Tat sollen sich die beiden mutmasslichen Täter nach Portugal abgesetzt haben. Vom 17-jährigen Tatverdächtigen fehlt nach wie vor jede Spur. «Er wird immer noch gesucht und ist international zur Fahndung ausgeschrieben», sagt Peter Gill, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, gegenüber 20 Minuten.

Der 17-Jährige soll laut Informationen von 20 Minuten nach seiner Flucht zunächst von seinen Eltern gedeckt worden sein. Auch die portugiesische Community in Basel wisse nichts über den derzeitigen Aufenthaltsort des jungen Mannes, so ein Informant gegenüber 20 Minuten. Möglich, dass sich der Teenager in ein Drittland abgesetzt hat. Auch auf Social Media, wo der Teenager bis kurz vor der Tat äusserst aktiv war, herrscht Funkstille.

31-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Der zweite Tatverdächtige, ein 31-jähriger Portugiese, ist hingegen zurückgekehrt und hat sich vor einer Woche der Polizei gestellt. Seine Familie wertete dies als Zeichen der Unschuld. Gemäss Gill hat das Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den Mann verhängt. Der Informant von 20 Minuten bestätigt: «Er wird voraussichtlich die nächsten drei Monate in U-Haft bleiben.»

Er sagt aber auch: «Wir alle hoffen, dass auch der 17-Jährige gefunden wird. Nur so kann die Polizei endlich ihre Arbeit machen und die Wahrheit herausfinden.»

(obr)