Chemische Kampfstoffe unter Basler Wohnviertel?

Senfgas, oder Bis(2-chlorethyl)sulfid, wurde 1822 in Belgien entdeckt. Die Substanz kann bei starker Konzentration chemische Verbrennungen an der Haut und in den Atemwegen auslösen.Es wurde 1915 im Ersten Weltkrieg erstmals von den Deutschen als Waffe eingesetzt, obwohl der militärische Einsatz von chemischen Waffen bereits damals verboten war.Bereits 1919 fanden erste Versuche mit Senfgas im Rahmen von Chemotherapie statt.Die Ciba (Vorgängerin der Novartis) stellte von 1938 bis 1943 im Auftrag des Eidgenössischen Militärdepartements Kampfstoffe in Monthey VS her. Offenbar wurden sie auch auf dem Areal gelagert und umgeschlagen.