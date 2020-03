«Versuchen alles, um Lenny zu finden»

«Leider ist Lenny noch immer nicht in Basel angekommen», so die traurige Nachricht, die der Zolli letzte Woche über die Facebookseite Storch Zoo Basel verbreitete. Berühmt wurde der Storch, weil er mit einem solargespeisten Datenlogger versehen wurde. So konnten nicht nur Forscher des Projekts SOS Storch, sondern auch viele andere Menschen jahrelang Lennys Schicksal verfolgen.

Auf seiner Facebook-Seite, die der Zoo Basel für ihn betreibt, wurde die treue Gefolgschaft über seine Reisen und sein Liebesleben auf stets auf dem neusten Stand gehalten. Doch nun, so scheint es, hat Lenny das Zeitliche gesegnet.

Fans und Zolli-Mitarbeiter warten seit Wochen vergebens auf die Rückkehr des Basler Lieblingsstorches – seit dem 7. Februar lieferte der Sender nur noch sporadisch Koordinaten. Zuletzt aus einer unzugänglichen Bergregion etwa 80 Kilometer nordöstlich von Madrid. «Vermutlich ist Lenny in Spanien verunglückt», informiert die Gesellschaft Storch Schweiz in einer Medienmitteilung vom 26. Februar. Sollte sich diese Vermutung bewahrheiten, wäre dies ein grosser Verlust, heisst es.

Spanisches Team sucht nach Lenny

Man habe ein Team des spanischen Projektpartners SEO BirdLife Spanien gebeten, nach Lenny zu suchen. «Die spanischen Kollegen versuchen alles, um den Storch zu finden», so Margrith Enggist von Storch Schweiz am Dienstag gegenüber 20 Minuten. Lenny zu finden sei jedoch nicht einfach. «Die Suche wird durch unwegsames Gelände erschwert. Zum Teil kommt man gar nicht durch», sagt Enggist. Hinzu komme, dass der Sender nun gar nicht mehr funktioniere, weswegen man den genauen Standort des Vogels nicht so einfach ausfindig machen könne.

Auch der Zolli hofft nach wie vor auf einen baldigen Bescheid, wie Pressesprecherin Tanja Dietrich gegenüber 20 Minuten sagt. Man stehe mit Storch Schweiz in engem Kontakt. Über Facebook wird Lennys Fangemeinde auf dem Laufenden gehalten. «Auf ihren Flugreisen sind Störche, vor allem Jungstörche, vielen Gefahren ausgesetzt», heisst es im Beitrag vom Dienstag. Zahlreiche Störche würden beispielsweise an Stromleitungen verunglücken. In manchen Gegenden werde auch Jagd auf die Grossvögel gemacht.

Fans wollen die Hoffnung nicht aufgeben

Bereits wenige Minuten nach der Veröffentlichung des neuesten Posts melden sich zahlreiche User in den Kommentaren. Lennys Fans zeigen sich betroffen, wollen die Hoffnung jedoch nicht aufgeben. «Nicht den Kopf hängen lassen», schreibt eine Userin. «Ich gebe die Hoffnung nicht auf, solange es keinen Beweis gibt, was passiert ist», so ein weiterer Kommentar.

(lb)