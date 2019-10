Unfalltod von Vosseler wird nun zum Politikum

Am 12. November findet für Martin Vosseler, der am 23. Oktober bei einem Verkehrsunfall tragisch ums Leben kam, eine öffentliche Gedenkfeier im Basler Münster statt. Das geht aus den am Dienstag publizierten Todesanzeigen für den verstorbenen Umweltaktivisten hervor.

Ebenfalls am Dienstag reichte SP-Grossrat und Velo-Lobbyist Jörg Vitelli eine Interpellation zu Handen der Regierung ein. «Ich will den Tod von Martin Vosseler nicht politisch bewirtschaften», betonte Vitelli gegenüber Telebasel. Dennoch ist das Timing kein Zufall. Vosselers tödlicher Velounfall in der Austrasse brachte die Diskussion um gefährlich enge Platzverhältnisse für Velofahrer rasch aufs Tapet.

«Velofahrer können nicht ausweichen»

Der Umweltaktivist war nach einem Sturz unter die Hinterachse eines passierenden Lastwagens geraten. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht geklärt, klar ist aber: Die Austrasse ist für Velofahrer gefährlich. «Nicht einmal ein Meter beträgt der Abstand zwischen parkierten Autos und Tramgleisen», heisst es in Vitellis Interpellation. «Reagieren Velofahrende in dieser Bedrängnis falsch, kommen sie unweigerlich zu Fall. Die parkierten Autos verhindern ein Ausweichen zum Strassenrand oder Trottoir hin.»

Vitelli will von de Regierung nun wissen, wie der Abstand in solchen Tramstrassen auf die empfohlenen 1.50 Meter verbreitert werden kann. Zudem möchte er wissen, ob die Bereitschaft besteht, Parkverbote in diesen Strassen zu erlassen. Als Sofortmassnahme könnten Halteverbote zu Stosszeiten erlassen werden. Ein solches sei bereits in der Allschwilerstrasse erlassen worden.

