Jetzt hängt die «illegale» Schweizer Fahne wieder

Sechs Jahre lang erfreuten sich die Liestaler am patriotischen Blickfang an ihrem Hausberg. Die Schweizer Fahne wurde am Fels der Weissen Fluh anlässlich der 1. August-Feier 2013 aufgehängt. Die Bürokratie machte dem vor einer Woche ein Ende. Weil sie ohne Bewilligung und dann erst noch in einem Naturschutzgebiet hing, wurde sie entfernt.

Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) verteidigte die unpopuläre Demontage. Schliesslich sei die Schweizer Landesfahne ein «Symbol der Rechtstaatlichkeit». Gleichzeitig versprach er, sich dafür einzusetzen, dass die Fahne wieder gehisst werden darf am Schleifenberg. «Sie soll dort hängen, aber es muss alles rechtens sein.»

Am Sonntagmorgen war der Blickfang zurück, wie das Bild einer Leser-Reporterin zeigt. «Gestern war sie noch nicht da», versichert sie. Auch in der Facebook-Gruppe «Liestal Vernetzt» wurden entsprechende Bilder gepostet. Eines wurde sogar während der Montage gemacht. Darauf sind zwei Kletterer zu erkennen. Die ist um 8.21 Uhr entstanden, wie Urhenberin auf Anfrage erklärte.

Wer hat die Fahne aufgehängt?

Unklar ist, ob die Fahne nun mit amtlichem Segen dort hängt. Der Zeitpunkt der Montage spricht eher dagegen. Haben sich da am Ende ein paar ungeduldige Patrioten über das Gesetz gestellt? Der Leiter der Liestaler Bürgergemeinde, die das formelle Gesuch für den Aushang der Fahne stellen muss, konnte für eine Stellungnahme noch nicht erreicht werden.

Stadtpräsident Daniel Spinnler kommentierte die Fahnen-Rückkehr am Sonntag auf Anfrage nicht.

(lha)