Juso fordert Schulfach Feminismus

Massnahmen müssten ergriffen werden, dass sich Frauen sicherer fühlten – sowohl im privaten Umfeld, als auch an öffentlichen Orten wie Bars und Clubs: Dies fordert die Juso Basel-Stadt in einer Medienmitteilung vom Montag. Frauen würden oft Opfer von psychischer und physischer Gewalt, schreiben die Jungsozialisten und untermauern die Aussage mit Zahlen: Alle zwei Wochen sterbe in der Schweiz eine Frau an den Folgen von häuslicher Gewalt.

Umfrage Braucht es das Schulfach Feminismus? Ja, man muss bereits bei Schülern anknüpfen, um Gewalt gegen Frauen zu stoppen.

Ich bin unschlüssig.

Das halte ich für übertrieben. Man kann nicht für jede gesellschaftliche Problematik ein eigenes Fach kreieren.

Die Jungpartei spricht von einem strukturellen Problem. Um langfristige, gesellschaftliche Veränderungen zu erzielen, müsse bei der Bildung angesetzt werden: «Gleichstellung muss im Lehrplan verankert werden und es braucht ein Schulfach Feminismus», so Julia Baumgartner, Nationalratskandidatin der Juso.

Mehr Plätze im Frauenhaus

Dies ist nur eine von mehreren Forderungen betreffend Gleichstellung, die sich die Partei auf die Fahne schreibt: Nebst einem «Awareness-Konzept» für Clubs und Bars, das Frauen helfen soll, sich im Ausgang sicherer zu fühlen, brauche es auch mehr Schutzplätze im Frauenhaus beider Basel.

(jd)