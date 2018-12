Kaderärzte mit Klagen auf 320'000 Fr abgeblitzt

Der Verwaltungsrat des Kantonsspitals Baselland (KSBL) durfte die Funktionszulagen für Kaderärzte abschaffen: Das Kantonsgericht hat am Mittwoch, 12. Dezember 2018, eine Klage von vier Kaderärzten einstimmig abgelehnt. Bei dreien ging es um 70'000, bei einem um 110'000 Franken im Jahr.

Die vier Ärzte mit unbefristeten Arbeitsverträgen hatten in ihrer Beschwerde gegen ein neues Kaderarzt-Lohnreglement geltend gemacht, die alte Funktionszulage, die ihnen der frühere Spitalchef auch für das neue Reglement versprochen habe, zu streichen, verletze Treu und Glauben.

Rüffel für Ärzte und Kanton

Ein Richter betonte, 110'000 Franken Zulage des einen Arztes seien «ein ganzer Lohn». Die juristische Argumentation für diese hohen Zulagen seien schlicht «Schlaumeiereien». Im neuen Kaderlohnsystem sei die Leistungskomponente mit 40'000 Franken enthalten.

Ein anderer Richter rüffelte den Kanton: Der habe am KSBL-Kadern unsaubere Zulagen zugestanden und später ausgeweitet, und diese jahrelang «illegal ausbezahlten» Gelder dann «mit einem plumpen Schreiben» streichen wollen. Dieses Verhalten hinterlasse einen «schalen Beigeschmack».

Das Kantonsgericht wies die Beschwerden mit fünf zu null Stimmen ab. Dennoch reduzierte es die Gerichtskosten wegen des anfänglich unsauberen Timings der Neuregelung auf insgesamt 2500 Franken. Gleich hoch schätzte es indes die Parteientschädigung an die Beschwerdeführer an.

Lohn mit Recht variabel

Der Referent des fünfköpfigen Gerichtes zitierte das kantonale Personaldekret, nach dem Funktionszulagen nur vorübergehend zulässig seien. Zudem sei der Verwaltungsrat (VR) zuständig, nicht der CEO. Falls ohne Funktionszulage Löhne nicht markttauglich seien, sei das Sache des KSBL-VR – das Gericht prüfe nur korrekte Rechtsanwendung.

So verletze die Streichung jener Zulagen nicht Treu und Glauben, denn dass sich Anstellungsbedingungen in öffentlich-rechtlichen Stellen bei Gesetzesänderungen mit ändern können, sei klar: die Präambel jener Arbeitsverträge weise explizit darauf hin. Das neue kantonale Spitalgesetz trat per 2011 in Kraft, der Gesamtarbeitsvertrag folgte 2016, die Kaderregelungen per 2018.

(las/sda)