«Sie hatten schon die Gittertüre angefressen»

Zwei junge Löwenkopf-Kaninchen wurden vergangenen Samstag in einer Transportbox im Hardwald in Birsfelden gefunden. Aufmerksame Personen hätten die Tiere unweit des Restraurants Waldhaus gefunden, wie die Stiftung Tierschutz beider Basel am Dienstag mitteilte. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei dem männlichen und dem weiblichen Nagetier um Geschwister.

Die beiden Kaninchen wurden am Montag von ihrer Finderin ins Tierheim gebracht, nachdem sich diese übers Wochenende um die beiden gekümmert hatte. Im Tierheim wurden die Findel-Geschwister auf die Namen Itchy & Scratchy getauft.

Gemäss ersten Erkenntnisssen, waren die Kaninchen höchstens 24 Stunden im Wald ausgesetzt. Trotzdem habe die Zeit gereicht, dass sie anfingen, das Gittertürchen der Transportbox stark anzufressen. «Kaninchen sind Dauerfresser, sie müssen ständig fressen. Zudem kommt dazu, dass sie aus der Box wollten», erklärt Beatrice Kirn, Geschäftsleiterin des Tierschutz beider Basel.

Ungewollter Nachwuchs

Allgemein sei der Zustand der Tiere aber sehr gut gewesen, sagt Kirn. Sie vermutet, dass das Haustier eines Besitzers wohl ungewollt Junge gekriegt habe und die beiden deswegen ausgesetzt worden seien. Trotzdem sei dies aber natürlich der falsche Weg, den ungewollten Nachwuchs loszuwerden. «Wenn jemand vorbei kommt und sagt, er wolle sein Tier abgeben, kann die Abgabegebühr aber nicht bezahlen, dann suchen wir gemeinsam eine Lösung», so Kirn.

Die Stiftung TBB Schweiz hat nun Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Denn: Das Aussetzen von Tieren stellt einen Verstoss gegen das Tierschutzgesetz dar.

Hinweise zur Aussetzung gesucht

Gleichzeitig ist die Stiftung auch auf der Suche nach Hinweisen zur Aussetzung der beiden Tiere. Wer etwas über die Kaninchen weiss oder etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kantonalen Meldestelle für Fundtiere der beiden Basel zu melden. Entweder unter der Telefonnummer 061 378 78 78 oder tierfundbuero@tbb.ch.

(mhu)