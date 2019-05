Kannst du besser rechnen als die Basler?

Der erste nationale Schulvergleich lässt an den beiden Basel kein gutes Haar. Die Studie erhob die Grundkompetenzen der Schülerinnen und Schüler in der ganzen Schweiz. Im Fach Mathematik belegte Basel-Stadt den letzten Platz. Grund genug eine populäre Mathe-Aufgabe hervorzuholen, an der schon Millionen gescheitert sind.

Einer, der die Division sicher korrekt rechnet, ist Fussballer Manuel Akanji. Der Ex-FCB-Spieler ist ein wahres Kopfrechen-Genie. Er ist aber auch kein echter Bebbi, sondern hat seine Wurzeln in Winterthur.



Manuel Akanji führte seine Rechenkünste im Sportpanorama vor. (Video: SRF)

Und jetzt bist du dran: Wie lautet das korrekte Resultat der oben gestellten Rechenaufgabe?

