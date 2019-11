Ein Gummi macht das Velofahren sicherer

Die neuen behindertengerechte Tramhaltestellen in Basel sind bei Velofahrern gefürchtet. Wegen der erhöhten Einstiegskante wird die Passage zwischen Trottoir und Gleis zum Nadelöhr. Laut dem Verkehrsclub Schweiz führten diese sogenannten Kaphaltestellen zu zahlreichen Unfällen von Velofahrern, weil diese mit dem Rad in die Schiene gerieten. Man habe wiederholt Sicherheitsmassnahmen verlangt, so der VCS. Jetzt scheint eine Lösung nah.

Seit Anfang 2018 hat das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) Sicherheitsmassnahmen erarbeitet. «Basierend auf einem vorerst gescheiterten Versuch aus Zürich und gemeinsam mit den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) wurde ein neues Gleissystem entwickelt, das eine Gummifüllung für Schienen vorsieht», erklärte Adrienne Hungerbühler, Projektleiterin beim BVD am Mittwoch.

Test mit Salz und Räppli

Die gefüllten Tramgleise werden vorerst auf einem Industrieareal in Füllinsdorf von Velofahrern getestet. «Ein Test an einer echten Haltestelle nehmen wir aus verfahrenstechnischen Gründen erst in Angriff, wenn diese erste Versuchsphase positiv verläuft», so Hungerbühler. Dies könne Mitte 2021 der Fall sein. «In der Zwischenzeit», ergänzt Sonja Körkel von der BVB, «werden die Gleise auf Herz und Nieren geprüft.» So würden über den Winter Witterungseinflüsse beobachtet, Salz und Räppli darauf gestreut und ein Schienenbruch simuliert.

Die neuartige Gleiskonstruktion weist an der Innenseite des Gleises einen Metallkasten auf. «Im Gegensatz zum Versuch in Zürich soll dieser Kasten die Fixierung des Gummis ermöglichen» so Hungerbühler. Dieser könne bei Nässe rutschig sein. Florian Schreier vom VCS beider Basel macht den Test. Trotz Vollbremsung auf dem nassen Gleiskasten hat er nie die Kontrolle über sein Velo verloren.

Psychologischer Gewinn

Schreier ist erfreut über das Gesamtergebnis.«Ich habe mich sicher gefühlt», sagt er. «Auch das Bremsen auf dem Gummi hat funktioniert.» Schon alleine das Wissen über die Schienengummis sei ein psychologischer Gewinn. «Velolenker trauen sich so näher an die Schiene ran, wenn sie auf der Seite des Bordsteins bleiben.» Für den VCS sei ein erfolgreiches Projekt ein wichtiges Zeichen für gelegentliche Velofahrer, dass in der Stadt Basel sicher Velo gefahren werden kann, so Schreier.

(obr)