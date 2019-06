Nur wenige Frauen wollen wirklich streiken

Gewerkschaften und Frauenorganisationen rufen dazu auf, am 14. Juni für die Gleichberechtigung auf die Strasse zu gehen. Jetzt zeigt die grosse 20-Minuten-Umfrage, dass 18 Prozent der Frauen und 3 Prozent der Männer am Streik teilnehmen wollen. Der Rest ist unentschlossen oder nimmt nicht teil.

Umfrage zum Frauenstreik



11'596 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 28. Mai online an der 20-Minuten-Umfrage zum Frauenstreik vom 14. Juni teilgenommen. Die Umfrage wird in Zusammenarbeit mit der LeeWas GmbH der Politikwissenschaftler Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt. Sie gewichten die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,6 Prozentpunkten.

Ein Streik-Chaos ist allerdings wenig wahrscheinlich: So werden von jenen Frauen, die eine Teilnahme am Streik beabsichtigen, knapp 10 Prozent der Arbeit unentschuldigt fernbleiben. Der Rest hat laut der Umfrage sowieso frei oder hat freigenommen (43 Prozent), nimmt erst am abendlichen Umzug teil (11 Prozent), ist erwerbslos oder hat die Teilnahme anderswie geregelt.

Vor allem linke Frauen wollen auf die Strasse gehen

Gegen die Teilnahme spricht aus Sicht der Befragten in erster Linie, dass ein Streik der falsche Weg sei. Viele sind aber auch der Meinung, dass die Gleichberechtigung bereits erreicht sei. Andere wiederum haben schlicht keine Zeit oder andere Prioritäten.

Wie die Umfrage zeigt, mobilisiert der Streikaufruf vor allem Städter und Linke. Bei den Wählern von SP und Grünen ist es gut jeder Vierte, der sich den 14. Juni in der Agenda angestrichen hat. Bei den bürgerlichen Wählerinnen und Wählern ist dagegen keine Streik-Euphorie zu spüren. So wollen nur 7 Prozent der CVP-Wähler und nur 4 Prozent der FDP-Wähler am Streik teilnehmen.

«Initiantinnen sind in den 70er-Jahren stehen geblieben»

Bestätigt fühlt sich Doris Fiala, Präsidentin der FDP-Frauen. Für sie ist die Idee des Streiks überholt und zu sehr mit den Gewerkschaften verbunden. Die Initiantinnen «sind in den 70er-Jahren stehen geblieben»: «Als wir Frauen noch keine politischen Rechte hatten, war ein Streik mutig und wirkungsvoll. Und nur weil die Juso heute noch BHs verbrennen, sind sie nicht emanzipierter als die Liberalen.» Gleichstellung fange im Kopf an. Die FDP-Frauen lancierten darum eine Antidiskriminierungskampagne unter dem Motto «dem Streik voraus». Sie sei überzeugt, dass Frauenförderung mehr bringe als ein Streik.

Natascha Wey, Gewerkschafterin beim VPOD und Co-Präsidentin der SP Frauen*, sagt, der Streik elektrisiere die Basis: «Auch die Bäuerinnen oder die Aargauer Kirchenfrauen streiken. Das sind beileibe keine Linksextremen.» Andere Parteien wie die SVP oder die FDP seien der Meinung, dass die Gleichstellung schon erreicht sei. «Wenn man so denkt, sieht man natürlich auch keinen Sinn im Streik.» Frauen hätten aber allen Grund, auf die Strasse zu gehen, solange die Lohngleichheit nicht erreicht ist und Frauen Gewalt erleben müssen.



(daw)