Fotos von Demonstranten veröffentlicht

Am 24. November 2018 kam es im Rahmen einer unbewilligten Demonstration gegen eine bewilligte Kundgebung von Rechtsradikalen auf dem Basler Messeplatz zu Krawallen. Die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstag anonymisierte Fotos von 20 Personen veröffentlicht, die an den Ausschreitungen beteiligt gewesen sein sollen. Innert Wochenfrist nach der Ankündigung der Öffentlichkeitsfahndung hatte sich keiner der Gesuchten freiwillig der Polizei gestellt.

Gegen sie werden Verfahren wegen Verdachts des Angriffs, Landfriedensbruchs, Körperverletzung, Gewalt und Drohung gegen Beamte, Nötigung sowie Störung des öffentlichen Verkehrs geführt. Den anonymisierten Bildern nach hat die Behörde die Teilnehmer der unbewilligten Kundgebung systematisch fotogroafisch erfasst. Der Nummerierung nach wurden Aufnahmen von mindestens 309 Teilnehmern gemacht.

Die Fotos der gesuchten Personen hat die Staatsanwaltschaft in einer PDF-Datei auf ihrer Webseite publiziert. Die Behörde wird in einem nächsten Schritt unverpixelte Bilder der Gesuchten veröffentlichen, sollten sich diese nicht innert circa zehn Tagen gestellt haben.

(lha)