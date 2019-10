«Nur 50 Meter weiter wäre die PET-Sammelstelle»

Es ist nicht das erste Mal, dass die Leserreporterin diese Beobachtung macht: «Schon des öfteren sind ihr immer wieder Abfallmengen aufgefallen, die eigentlich andernorts entsorgt werden müssen», so die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Besonders ärgerlich findet sie

aber, dass sich nur 50 Meter weiter eine Migros befindet, bei der man sich zumindest der PET-Flaschen fachgerecht entledigen könnte: «Am Samstag dachte ich dann einfach, dass ich das fotografieren muss», so die Binningerin.

Umfrage Wären sie auch für eine Videoüberwachung bei den Wertsammelstellen? Ja, der wild entsorgte Müll nervt.

Nein, ich finde das geht zu weit.

Es ist mir egal.

Das Bild zeigt ein wohlbekanntes Szenario, das bei weitem nicht nur Gemeinden wie Binningen betrifft. Bei der Sammelstelle liegen Haufen von Papiersäcken mit teils undefinierbaren Inhalten: Plastik, alte Verpackungen und Kochgeschirr, das ausgedient hat. Wo der Weg zur richtigen Entsorgungsstelle zu weit oder der Kehrichtsack zu klein ist, wird der Müll wild bei den Wertstoffsammelstellen deponiert. Und das ist verboten.

Video-Vorrichtungen mit Abschreckungseffekt

Anderenorts wurde die illegale Abfallentsorgung schon zum Problem. So etwa in Riehen bei der Wertstoffsammelstelle Niederholz. Bei der Deponie soll es sich einst um einen regelrechten Hotspot gehandelt haben. Um dem entgegenzuwirken wurde dort im Mai 2018 eine Überwachungskamera installiert. Die Bilanz nach einem Jahr zeigt: Das Projekt ist bis anhin erfolgreich.

«Der Bau der Überwachungsanlage hatte zum Ziel, das widerrechtliche Deponieren von Abfällen zu minimieren. Dies hat man erreicht. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Kamera einen gewissen Abschreckungseffekt hat», erklärt Christian Jann, Leiter der Ortsreinigung. Seit der Überwachung werde tatsächlich weniger Abfall wild deponiert.

Gleichzeitig habe man aber entschieden, dass man diese Massnahme nicht auf andere Wertstoffsammelstellen erweitern wolle, weil die Abfallmengen bei der Niederholzstrasse heute in etwa auf dem Niveau der anderen Sammelstellen liegen. «Die Situation ist dort nicht so gravierend», so Jann. Mit dem momentanen Zustand liesse es sich leben.

Binningen will keine Kameras

Dies scheint auch in Binningen der Fall zu sein. «Natürlich gibt es ab und zu Vorfälle, bei denen Personen ihre Abfälle bei den Wertstoffsammelstellen illegal entsorgen», räumt der stellvertretende Verwaltungsleiter Bernard Keller ein. Eine Zunahme an besagter Stelle liesse sich allerdings nicht feststellen. «Würde sich das ändern oder würden bei gleichbleibend hohem Niveau Beschwerden bei der Gemeinde eingehen, würde man den Hinweisen selbstverständlich nachgehen.» Im Rahmen des neuen Anti-Littering-Konzeptes habe sich der Gemeinderat aber gegen eine Videoüberwachung entschieden.

(jes/mhu)