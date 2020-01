Killerin von Ilias (†7) wegen Mordes angeklagt

Am 21. März 2019 erstach A. F.* den siebenjährigen Ilias auf dem Heimweg von der Schule. Die Tat im Basler Gotthelf-Quartier erschütterte nicht nur die Schweiz, sondern auch den Kosovo, aus dem die Familie von Ilias stammt und wo der Bub beigesetzt wurde. Bei einem Trauermarsch verabschiedeten sich Hunderte von Ilias. Inzwischen liegt die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft gegen die geständige F. vor, wie die «bz» schreibt. Die heute 76-Jährige wird wegen Mordes angeklagt.

Das Dokument lese sich «über weite Strecken wie das Protokoll eines angekündigten Mordes», wie in der Zeitung zu lesen ist. F. habe die Tat lange geplant und mehrfach angekündigt. Sie soll sich bereits vor der Tötung mehrfach am späteren Tatort aufgehalten und «ihre Tötungsideen im Kopf durchgespielt» haben. Auch die spätere Tatwaffe, ein handelsübliches Küchenmesser, soll sie bereits bei sich gehabt haben.

«Heimtückische und direkte Tötungsabsicht»

F. habe gewusst, dass sich zur Tatzeit viele Kinder in der Nähe des Gotthelf-Schulhauses aufhalten würden und dass einer älteren Frau niemand Beachtung schenken würde. 200 Meter vom Schulhaus entfernt habe sie sich dich dann mit «heimtückischer und direkter Tötungsabsicht» Ilias von hinten genähert und dem wehrlosen Bub gezielt zweimal in den Hals gestochen.

Danach habe sie sich über ihn gebeugt und sich versichert, dass die Verletzungen tödlich waren, so die «bz» weiter. Erst dann habe sie den Tatort verlassen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei der Bub bereits klinisch tot gewesen. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass Ilias zufällig von F. ausgewählt wurde.

Geständnis per SMS

Nach der Tat verständigte F. diverse Medien per SMS und stellte sich bei der Staatsanwaltschaft. Die Anklageschrift zeige nun, dass F. bereits zwei Tage zuvor eine erste Version des Geständnisses verfasst habe, dieses aber wieder gelöscht habe. Sie habe mehrere weitere Formulierungen geschrieben, die sie ebenfalls gelöscht habe, bis sie sich schliesslich für «Hoi ihr Lieben. Habe ein Kind getötet» entschieden habe.

Seit ihrer Festnahme ist F. in Untersuchungshaft und wurde psychiatrisch begutachtet. Gegen beides wehrte sie sich und zog die abschlägigen Entscheide bis vor das Bundesgericht – erfolglos. Im April wird sie sich vor dem Strafgericht Basel-Stadt wegen Mordes veranworten müssen.

Allein das Motiv deutet auf Schuldunfähigkeit

Kurz nach der Tat hatte 20 Minuten bereits aufgedeckt, dass sich F. seit Jahrzehnten im Streit mit den Behörden befand. Sie sah sich als Opfer einer «Justizkorruptionsaffäre» und deckte die Ämter mit Briefen ein. Gemäss der «bz» hätten die Behörden irgendwann aufgehört, auf die Schreiben von F. zu antworten. Darum habe F. versucht, sich mit einer Gewalttat Gehör zu verschaffen. Mord sei ein «Rechtsmittel» habe sie geschrieben, eine Gewalttat eine «Notwehrhandlung».

«Die Beschuldigte leidet an einer chronifizierten, schwerwiegend wahnhaften Störung, einem Querulantenwahn, welcher sich seit 1977 progredient entwickelt hat», schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage («progredient» bedeutet fortschreitend, Anm. d. Red.). Deshalb sei F. auch nicht schuldfähig und es werde eine Verwahrung beantragt. Wegen ihres geistigen Zustands und ihres fortgeschrittenen Alters dürfte F. den Rest ihres Lebens in einer geschlossenen Anstalt verbringen, schliesst die Zeitung.

*Name der Redaktion bekannt

