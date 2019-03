«Meine Tochter wurde Opfer eines Velorowdys»

«Ich war geschockt. Die Situation war sehr schlimm», erzählt Nele Droews aus Lörrach (D). Am 18. März wurde ihre 15 Monate alte Tochter Opfer eines Velorowdys. «Wir sind in der Fussgängerzone aus dem Kleiderladen New Yorker gekommen, als eine Frau auf dem Velo meine Tochter umgefahren hat.» Sie soll in einem «Affentempo» gefahren sein und habe nicht mehr bremsen können.

Nachdem sie sich bei der Mutter kurz entschuldigt hatte, suchte die Radfahrerin das Weite. «Ich hoffe, du liest das und ich hoffe, dir ist klar, dass du eine Straftat begangen hast, als du dich von der Unfallstelle entfernt hast», schrieb die 24-jährige Mutter darauf in der Facebook-Gruppe «Netzwerk Lörrach.» Ihre Tochter hatte Glück im Unglück – sie kam mit einer Schürfwunde im Gesicht und einem Schock davon.

Zur Anzeige brachte Droews den Vorfall aber nicht: «Ich dachte, das macht gegen Unbekannt keinen Sinn.»

Kleinkind von Velorowdy angefahren

«Hätte mir Frau geschnappt»

Auf Facebook schlug der Post hohe Wellen und wurde über hundert Mal kommentiert. Dutzende drückten ihr Mitleid mit dem verletzten Mädchen aus. «Gute Besserung der kleinen Maus», kommentiert eine Mutter unter dem Beitrag. «Es muss immer etwas passieren», schreibt ein anderer User besorgt.

Die Facebook-Gemeinde ist sich einig: Velorowdys sind keine Seltenheit in Lörrach. «Vielleicht wäre ein generelles Veloverbot in der Fussgängerzone doch besser», findet eine Userin. «Das Velo sollte geschoben werden», lautet ein weiterer Kommentar. Andere sind empört über das Verhalten der Velofahrerin. «Das ist eine Unverschämtheit, einfach abzuhauen», lautet ein Kommentar. «Ich hätte mir die Frau geschnappt», meint eine andere.

E-Bikes verschärfen die Gefahr für Fussgänger

Unfälle zwischen Fussgängern und Velos seien keine Seltenheit, bestätigt Thomas Schweizer, Geschäftsleiter Fussverkehr Schweiz, auf Anfrage von 20 Minuten: «Solche Unfälle sind häufiger als die Statistik ausweist. Viel wird aber polizeilich nicht erfasst.»

Auch bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung weiss man um die hohe Zahl von Unfällen im Fuss- und Veloverkehr. «Insbesondere Kinder sind betroffen. Die Mischverkehrsflächen sind problematisch», heisst es. Durch die steigende Zahl von E-Bikes im Strassenverkehr würden die Gefahren für Fussgänger noch zusätzlich verschärft.

Auch in Basel kommt es immer wieder zu Unfällen. Erst am 25. März wurde eine sechsjährige Kindergärtlerin von einem Velofahrer angefahren und im Gesicht verletzt. Der Zweiradlenker kümmerte sich nach dem Unfall ebenfalls nicht um das Kind. Auf Anfrage von 20 Minuten beim Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement wurden im vergangenen Jahr insgesamt zwölf Unfälle zwischen Fussgängern polizeilich registriert. Davon war aber lediglich in einem Fall ein E-Biker involviert.



(mis)