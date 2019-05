Kindergarten verweigert Betreuung von Diabetiker

Damit hatten die Eltern des fünfjährigen Noah nicht gerechnet. Was in der Spielgruppe problemlos funktionierte, soll im Kindergarten plötzlich nicht mehr gehen. Noah hat Diabetes und muss vor jeder Mahlzeit den Blutzucker messen und die Insulinpumpe entsprechend einstellen. Noch kann er das aber nicht selbst. In der Spielgruppe übernahmen diese Aufgabe seine Betreuerinnen. Im Kindergarten verweigern die Lehrpersonen ihm diesen Dienst, wie die «bz Basel» am Montag berichtete.

Den Pieks in den Finger verrichtet nun die Kinderspitex, die täglich in den Kindergarten aufgeboten wird. Für Noahs Eltern ist diese Lösung aber unbefriedigend. Denn: «Wenn Noah unterzuckert ist, muss man sofort eingreifen», sagt sein Vater gegenüber der Zeitung. Hinzu komme, dass der Bub durch die Betreuung durch eine extra aufgebotene Pflegeperson als krankes Kind gebrandmarkt werde. Dabei wünschen sich seine Eltern, dass Noah den Unterricht möglichst ohne Einschränkungen

besuchen und normal mitturnen kann.

Kinderspital schult Lehrpersonen

Dabei wäre es ein Leichtes, das Lehrpersonal im Umgang mit Diabetikern zu schulen. Das Universitäts-Kinderspital beider Basel bietet extra Schulungen für Lehrkräfte an. Meistens müsse man zuerst Ängste abbauen, sagt die Verantwortliche des Beratungsteams zur «bz Basel». Es brauche anfangs viel Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrkräften, aber dann funktioniere es erfahrungsgemäss gut.

Darauf will man sich in Muttenz bislang nicht einlassen. Für die Schulleitung ist klar: Insulin verabreichen ist eine medizinische Handlung, für die es spezialisiertes Personal brauche. Zudem fürchtet die Schulleiterin, dass die Lehrkraft die Aufsicht über die Klasse vernachlässigen müsste, wenn sie sich um Noah kümmern müsste. Die Schulleitung möchte aber vor allem nicht die Verantwortung übernehmen und spielt den Ball dem Kanton zu. Dieser müsse klare Regeln vorgeben.

Ausnahme könnte zur Regel werden

Auch Noahs Eltern wünschen sich ein Machtwort aus Liestal. Die Bildungsdirektion zaudert aber. «Es besteht keine Verpflichtung, aber auch kein Verbot. Das muss im Einzelfall entschieden werden, je nach Befähigung und Bereitschaft der Lehrperson», lässt sie sich in der «bz Basel» zitieren.

Noah ist denn auch eher eine Ausnahme. Diabetes wird in der Regel erst später diagnostiziert, wenn die Kinder meistens schon selbständig damit umgehen können. Allerdings hat die Zahl der Diabetiker im Kindergartenalter in den letzten Jahren zugenommen. Die Bildungsdirektion wird also kaum um einen Grundsatzentscheid herumkommen, der abschliessend regelt, ob Lehrpersonen für die Insulinmessung geschult werden müssen.

*Name geändert

(lha)