Kita-Mitarbeiterin infiziert – Kinder in Quarantäne

Aus dem Kanton Basel-Stadt ist ein erster positiver Coronavirus-Fall zu vermelden. Die junge Frau hielt sich in Mailand auf, kehrte an die Arbeit zurück und erkrankte danach. Sie ist derzeit im Universitätsspital in Basel isoliert.

Da sie von Beruf Fachfrau in der Betreuung von Kindern und Kleinkindern ist und in einer Kindertagesstätte in Riehen arbeitet, kam sie mit vielen Kindern in Kontakt, schreibt das Gesundheitsdepartement in einer Mitteilung.

Laut Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt, fielen bei der Kita-Betreuerin mehrere Tests positiv aus. «Die junge Frau kehrte am Wochenende aus Mailand zurück. Sie arbeitete von Montag bis Mittwoch in der Krippe. Am Mittwoch hat sie sich krank gefühlt, worauf im Universitätsspital Basel ein Abstrich im Rachen gemacht wurde.»

Sozialmediziner vor Ort

In der Kindertagesstätte werden normalerweise rund 100 Kinder betreut. Aufgrund der aktuellen Ferien war nur ein Teil der Kinder in der Kindertagesstätte anwesend und hatte engeren Kontakt mit der nun positiv getesteten Betreuerin. Wie viele Kinder Kontakt zur Betreuung hatten, war am Donnerstagabend noch unklar, auch waren noch nicht alle Eltern informiert.

Bislang zeigte gemäss Tschudin nach aktuellem Stand kein Kind Symptome einer Erkrankung. Die Kinder müssen nun für 14 Tage in Quarantäne. Gleiches gelte soweit als möglich auch für die Eltern, wenn sie nicht noch dringende Einkäufe machen müssten. Die Betroffenen würden nun von Sozialmedizinerin eng betreut. Diese hätten sich sofort vor Ort begeben und würden haben die Fragen der noch anwesenden Eltern beantwortet.

Weiterer Infizierter war mit Kita-Betreuerin in Mailand

Die Kita hat einen Brief über die vorübergehende Schliessung der Kita Neumatten verfasst. Darin heisst es: «Zu unserem grossen Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Coronavirus in der Kita Neumatten angekommen ist.» Es wurde deshalb entschieden, dass die Kita für die nächsten beiden Wochen geschlossen bleibe. Auf Anfrage konnte die Krippe keine weiteren Auskünfte geben.

Desweiteren wurde eine weitere Person im Unispital Basel positiv auf den Coronavirus getestet. Der junge Mann, aus einem anderen Kanton, war gemeinsam mit der erkrankten Betreuerin und weiteren Personen in Mailand. In beiden Fällen ist der Referenztest des Genfer Labors noch ausstehend.

(fss)