Klima-Aktivisten sind wieder vor den Banken

Am Montag blockierten Aktivisten am Basler Aeschenplatz mehrere Zugänge des UBS-Hauptsitzes. Am frühen Nachmittag wurde die Besetzung geräumt, nachdem die Bank einen Strafantrag wegen Hausfriendensbruchs gestellt hatte. 19 Aktivisten wurden vorläufig festgenommen und 37 Personen einer Personenkontrolle auf Polizeiposten unterzogen.

Davon liessen sich die Aktivisten aber nicht einschüchtern und setzten ihren Protest am Dienstag vor den Filialen der Credit Suisse und UBS am Bankverein in Basel fort. Am Mittag haben sich mehrere Dutzend Aktivisten aus Solidarität mit den Verhafteten vor der Filiale eingefunden. «Trotz friedlichem Protest gegen die klimazerstörende Investitionspolitik der Grossbanken sind immer noch zahlreiche Menschen inhaftiert», verlautete das Collective Climate Justice auf Twitter.

#Solidarität mit den Klimaaktivist*innen! Trotz friedlichem Protest gegen die klimazerstörende Investitionspolitik der Grossbanken sind immer noch zahlreiche Menschen inhaftiert. #Basel: 11:55 Bankverein. #Zürich: 13:00 bei der Kaserne in der Zeughausstrasse. #ClimateJustice — Collective Climate Justice (@climategames_ch) 9. Juli 2019

Die Polizei ist ebenfalls vor Ort, hält sich aber noch zurück. Die Aktivisten lassen Kunden allerdings in die Bank, die Geschäfte können also normal weiterlaufen. Die UBS hat infolge der Protest-Aktionen die Rolläden ihrer Schaufenster schon seit gestern vorsorglich permanent heruntergefahren. Der Trambetrieb wurde nicht beeinträchtigt.

