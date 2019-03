Klimastreik-Bewegung erhält Naturschutzpreis

Der von Pro Natura Baselland verliehene Naturschutzpreis ging heute an die Jugendbewegung Klimastreik region Basel. Die Jugendlichen wurden für ihren Einsatz für den Klimaschutz ausgezeichnet.

Die Klimastreik-Bewegten hätten die grössten Demonstrationen seit Jahrzehnten in der Schweiz zustande bekommen, ist der Laudatio zu entnehmen. Obwohl die Hauptschuldigen die älteren Generationen seien, hätten diese Jungen die Hand ausgestreckt und eingeladen mitzukommen. Damit habe die Bewegung in kurzer Zeit «sehr viel erreicht».

Die Baselbieter Naturschutzorganisation unterstrich, dass es berechtigt sei, die eigene Zukunft in den Vordergrund zu stellen, wenn es darum gehe, die natürlichen Grundlagen ebendieser Zukunft zu erhalten. Solches kollektives Handeln dieser vielköpfigen Bewegung «soll uns Vorbild sein», appelliert die Laudatio.

Klimanotstand ausgerufen

Pro Natura erinnerte daran, dass das Parlament des Kantons Basel-Stadt am 20. Februar als erstes in der Deutschschweiz den Klimanotstand ausgerufen hatte. Eine Woche darauf folgte die Baselbieter Kantonshauptstadt Liestal. Im Baselbieter Kantonsparlament ist die Debatte dazu am Donnerstag traktandiert.

Die Preisübergabe fand am Montagabend im Landratssaal in Liestal statt. Stellvertretend für die ganze Bewegung nahm eine Gruppe Klimastreikende das Lob samt Urkunde entgegen. Der Pro Natura-Naturschutzpreis wird im Baselbiet seit 34 Jahren verliehen.

