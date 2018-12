Wie man sich am besten vor dem potentiellen Chef verhält ist eine Frage, die wahrscheinlich jeden einmal beschäftigt. Um vor lauter Nervosität auch ja keinen Patzer zu machen und optimal auf den Berufseinstieg vorbereitet zu sein, organisierte das Bildungszentrum kv Baselland in Liestal ein Coaching mit seinen Schülern aus der Wirtschaftsmittelschule (WMS). Gespannt hörten die elf Schüler der Knigge-Coachin Susanne Abplanalp am Mittwochvormittag zu.

Fünf No-gos, die man beim Bewerbungsgespräch vermeiden sollte



1. Beim Small Talk über persönliche Probleme reden

2. Zu tiefer Ausschnitt

3. Schmutzige Schuhe

4. Zähne am Tisch mit einem Zahnstocher reinigen

5. Angebotene Geschäftsunterlagen und Getränk ablehnen

Um schlaflose Nächte vor dem Bewerbungsgespräch zu verhindern, gab Abplanalp den Schülern Tipps und Tricks rund um die Themen Dresscode, Smalltalk und Tischmanieren.

Smoking oder Jeans fürs Bewerbungsgespräch?

Gerade bei der Outfit-Frage zeigten sich die Schüler interessiert: «Das allerwichtigste beim Dresscode ist die Hygiene. Die Kleider sollten auf gar keinen Fall Flecken haben», rät Abplanalp. Für ein Vorstellungsgespräch seien vor allem schlichte Kleider geeignet: «Blau und grau sind die besten Farben, weil diese kompetent wirken», weiss sie. Ein Hemd und saubere Schuhe würden positiv gedeutet, verwaschene Jeans und Sneakers sollte man allerdings besser in der Freizeit tragen.

Für diejenigen, die sich mit dem perfekten Outfit schwer tun, rät die Coachin: «Im Zweifelsfall geht man lieber overdressed als underdressed.»

Einmaleins für Smalltalk

Auch die Frage nach dem perfekten Smalltalk kam auf. Ein wichtiger Faktor in einem Vorstellungsgespräch, denn es es ist nicht nur ausschlaggebend, um Sympathiepunkte zu sammeln, sondern zeigt auch, wie spontan und kommunikativ ein Bewerber ist. Um Fettnäpfchen zu vermeiden, rät Abplanalp: «Man sollte immer positive Themen wählen und Interesse für die Firma zeigen.»

Wem vor allem der Einstieg in ein Gespräch Mühe bereitet, könne immer noch auf klassische Themen wie das Wetter zurückgreifen, etwa mit: «Heute ist aber schönes Wetter, finden sie auch?»

Keine Jacke trotz Kälte

Auch die WMS-Schüler konnten in Bewerbungsgesprächen schon ihre Erfahrungen sammeln und schmunzeln im Nachhinein über die ein oder andere Situationen: «Trotz der Kälte habe ich am Tag meines Bewerbungsgesprächs keine Jacke angezogen, weil ich Angst hatte, das mein Hemd sonst zerknittert», erinnert sich der 19-jährige Loris Provenzano.

Anders sah es indessen bei Jann Leupin aus. Er musste schon beim ersten Treffen Mut beweisen: «Ich lasse mir ein Tattoo stechen und habe das im Bewerbungsgespräch angesprochen.» Seine Ehrlichkeit bewährte sich aber, denn so bestätigte man ihm schon zu Beginn, dass ihm das Tattoo im neuen Beruf nicht in die Quere kommen wird.

