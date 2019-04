Kommt jetzt der Blitzer gegen zu laute Autos?

«Achtung: Auspuffklappen sind nicht für das öffentliche Strassennetz erlaubt», warnt ein Online-Vertrieb von Auspuffklappen auf seiner Webseite. Für 190 Franken gibt es die Geräte, die auch einen Smart wie einen Löwen brüllen lassen. «Für einen Sound wie die grossen», wirbt der Händler. Unter Tunern sind die lauten Auspuffanlagen beliebt. Und längst kommen die Klappen nicht nur auf der Rennstrecke zum Einsatz.

Dem unnötigen Motorengeheul soll es mit Lärmblitzern an den Kragen gehen. An einem solchen Gerät tüftelt derzeit nämlich die ETH Lausanne. Der Kanton Genf prüft den Einsatz des Lautstärkeradars bereits, nun soll sich auf der Kanton Basel-Stadt an der Entwicklung beteiligen. Das fordert eine Anzug «betreffend Lärmblitzer gegen dröhnende Motoren» von Tonja Zürcher (Basta!) im Grossen Rat, wie Telebasel berichtet.

«Neben dem konstanten Lärmpegel des Strassenverkehrs, welcher in Basel an vielen Orten die Grenzwerte überschneidet, ist der punktuelle Motorenlärm, welcher die Dezibel Grenzwerte bei Weitem überschreitet, ein grosses Problem», heisst es im Vorstoss.

«Lärm ist für Verkehrsicherheit nicht relevant»

Ob die Polizei überhaupt ein Augenmerk auf verbotenen Auspuffanlagen hat, ist unklar. Die Kantonspolizei Basel-Stadt beantwortet keine Fragen zum Thema, um der Beantwortung des Anzugs im Grossen Rat nicht vorzugreifen. Der Blick über die Kantonsgrenze ist darum aufschlussreich: «Lärm ist für die Verkehrssicherheit nicht relevant», sagt Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Kantonspolizei, auf Anfrage.

Obschon es keine eigentlichen Lärmmessungen gibt, gehen der Polizei hin und wieder ein paar unzulässig manipulierte Auspuffanlagen ins Netz. «Wer bei einer Verkehrskontrolle die entsprechende Bewilligung nicht vorweisen kann, wird sanktioniert», stellt Gaugler klar. Wie viele dabei ins Netz gehen, ist nicht bekannt. Darüber werde keine Statistik geführt.

Unnötig lärmsteigernde Eingriffe sind verboten

Von Gesetzes wegen ist die Sachlage klar. Artikel 53 der Verordnung über die techischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) besagt: «Unnötige lärmsteigernde Eingriffe am Fahrzeug und an dessen genehmigten Bauteilen sind untersagt, selbst wenn die zulässige Geräuschgrenze eingehalten bleibt.»

Trotzdem gibt es Spielraum für Auto-Enthusiasten. Wer eine neue Auspuffanlage in seinem Fahrzeug verbaut, muss sicherstellen, dass diese für den Fahrzeugtyp genehmigt ist. Die exakten Kriterien sind auf der Webseite der Motorfahrzeug Prüfstation gelistet.



