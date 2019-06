«Lassen Sie unbedingt die Finger von diesem Tier»

Am Wochenende wähnten sich Leser-Reporter im Glück, weil sie in der Birs einen vermeintlich seltenen Fund gemacht haben. «Diesen Hummer fanden wir im Fluss. Wir haben ihn auf den Namen Phillipp getauft», schreiben sie. Das Tier ist jedoch keineswegs ein Hummer, der sich kaum freiwillig im Süsswasser aufhalten würde, sondern ein gefährlicher Eindringling: ein Signalkrebs aus der Familie der Grosskrebse.

«Der Signalkrebs ist ein grosswüchsiger Flusskrebs. Männchen können bis 16 cm Körperlänge erreichen, Weibchen bleiben mit 12 cm kleiner. Die Scheren sind besonders beim Männchen breit und gross», heisst es in einer Broschüre über Neophyten und Neozoen des Amts für Umweltkoordination und Energie des Kantons Bern.

Seltene Krebsart bei Laufen ausgelöscht

Seine Grösse sei es auch, die den einheimischen Krebsen zum Verhängnis werde, sagt Daniel Zopfi vom Jagd- und Fischereiwesen Basel-Landschaft. Begegnet ihm ein einheimischer Dohlenkrebs, ist der Signalkrebs diesem «wesentlich überlegen», so Zopfi. In Gewässern, in denen der Signalkrebs vorkommt, sterben die einheimischen Krebse aus und können kaum mehr angesiedelt werden.

Ein weiteres Übel, dass der ursprünglich aus Nordamerika stammende Krebs mit sich bringt: Er überträgt die Krebspest. Seit rund zehn Jahren treibt das Neozoon in der Region sein Unwesen. 2013 löschte diese tödliche Pilzkrankheit in der Lützel bei Laufen die Dohlenkrebse bereits komplett aus. Es handelte sich um die landesweit wichtigste Population des seltenen Krebses.

Krebse mit Absicht nach Europa eingeführt

Die Krebspest in den 1960er-Jahren war auch dafür ausschlaggebend, dass der Signalkrebs seinen Weg nach Europa fand. Nachdem die Krankheit die Bestände des heimischen Edelkrebses stark dezimiert hatte, wurde der Signalkrebs mit voller Absicht nach Europa eingeführt. Damit bezweckte man einerseits, die fehlenden Erträge beim Edelkrebs auszugleichen, anderseits wollte man die «Lücke» im Ökosystem füllen.

Hunderte Signalkrebse würden jährlich aus der Birs und dem Birsig gefischt, so Zopfi. «Mit Reusenfang versuchen wir die Verbreitung zu verhindern. Mehr kann man heute leider nicht machen», sagt er.

Kann man die Signalkrebse essen?

Obwohl der Krebs zum Verzehr geeignet ist, werden die Tiere vom zuständigen Amt fachgerecht getötet und anschliessend entsorgt. «Getötet werden müssen die Krebse laut Tierschutz, indem man sie der Länge nach teilt», erklärt Zopfi. Danach sei vom Krebs nicht mehr viel übrig, dass man essen könnte. In der Gastronomie würden Krebse fachgerecht betäubt, ehe sie im Kochtopf landen. «Mit dem passenden Betäubungs- und Tötungsgerät wäre es durchaus denkbar, dass die Signalkrebse aus der Region schon bald auf dem Teller landen», weiss Zopfi.

Doch was tun, wenn man in einem Fluss auf einen Signalkrebs trifft? «Einfach die Finger von dem Krebs lassen und auf keinen Fall in ein anderes Gewässer transportieren», warnt Zopfi. Im schmimmsten Fall helfe man sonst der Art dabei, sich weiter auszubreiten.

(jd)