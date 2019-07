Für Rheinschwimmer gibt es jetzt eine Fotofalle

Ein Selfie vom Rheinschwimmen? So manche hätten gerne ein Erinnerungsbild und so manches Handy erlitt dabei schon einen Wasserschaden. Das geht jetzt viel einfacher: Zwei Kameras, ein Blitz und eine entsprechende Software sorgen nun für szenische Fotos von den Flussschwimmern. Die Anlage ist seit Montag am Floss des Imfluss-Festivals in Basel befestigt und wird durch Winken ausgelöst. Sie bleibt bis zum Ende des Events am 17. August.

Alle drei Sekunden – angezeigt durch grüne LED-Leuchten – ist das Gerät bereit, eine neue Postkarte zu schiessen. Die Bilder werden direkt in die Fotopoint-Gallerie hochgeladen und können öffentlich eingesehen werden. Wer mag, kann sich da auch gleich sein Erinnerungsfoto vom Rheinschwimmen herunterladen, um es der Welt zu zeigen.

Rheinschwimmer als Werbebotschafter

Der Spass hat für Schwimmer mit Hang zum Modeln jedoch einen Preis: Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sichert sich Basel Tourismus mit der Zustimmung durch das Winken das Recht, die Fotos «ohne Einschränkung zu verwenden».

Das Standortmarketing will mit den von Rheinschwimmern generierten Bildern Basel als attraktiven Ort für einen Sommerurlaub bewerben, wie Anneke Geyer, Projektleiterin bei Basel Tourismus, am Montag sagte. Die Fotos ebenfalls verwenden dürften die Partner des 30'000-Franken-Projekts, also das Imfluss-Festival, der Uhrenhersteller Oris, das Museum Tinguely sowie die Raiffeisen-Bank, so die Agentur.

«Nachträgliche Löschung muss möglich sein»

An heissen Tagen kann die Dichte von Rheinschwimmern schnell in die Höhe schiessen. Was passiert also, wenn jemand zufällig fotografiert wird, ohne das zu wollen?

«Grundsätzlich sollten alle Personen, die fotografiert werden, zunächst ihre Einwilligung geben», sagt Silvia Böhlen, Sprecherin des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (Edöb). Sei dies nicht möglich, müsse transparent informiert werden, dass fotografiert wird. «Zudem müssen die Betroffenen ihr Recht auf Löschung der Bilder geltend machen können», so Böhlen.

Basel Tourismus verspricht Kooperation

Wer sich ungewollt als Beifang auf einem der Bilder findet, kann sich über ein Formular direkt an Basel Tourismus wenden und die Entfernung des Fotos verlangen. Dies werde umgehend in die Wege geleitet, versichert Projektleiterin Geyer. Zudem werde an mehreren Orten am Rheinbord mit Plakaten auf die Aktion hingewiesen.

«Da es sich nicht um besonders schützenswerte Personendaten, wie zum Beispiel die Intimsphäre handelt, reicht die Möglichkeit zur nachträglichen Löschung aus», hält Böhlen fest.

Capture your moments in the Rhine by waving at the Fotopoint next to the IMFLUSS concert stage and share it with #orisfotopoint to enter the photo competition.👋😍 More: https://t.co/roRlfbsU47 #lovebasel @imfluss_basel @oriswatches @Raiffeisen_CH pic.twitter.com/EyBp00BsR4 — Basel (@baseltourism) July 29, 2019

