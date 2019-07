Regenwasser im Museum – Millionen-Werke in Gefahr

Mitarbeiter des Kunstmuseums Basel fanden sich Ende Juni nach einem heftigen Regenfall in einem Alptraum wieder. Wie das Regionaljournal Basel Baselland vom SRF nun publik machte, tropfte das Wasser durch das Dach und brachte millionenschwere Kunstwerke in Gefahr. «Der Regen kam durch das Dach bis in die Eingangshalle. Es sah beinahe aus wie ein Wasserfall», sagte der Verwaltungsleiter des Museums, Wolfgang Giese gegenüber dem Sender.

Das ganze geschah am 20. Juni nach starken Regenfällen am Nachmittag. Das Dach hielt dem Wasser an zwei Standorten des Kunstmuseums nicht stand. Betroffen war der Hauptbau, der 1931 bis 1936 erstellt wurde. Ebenfalls tangiert war das Dach des Kunstmuseums Basel Gegenwart. Dieses Gebäude wurde 1980 eröffnet.

Ein Teil jenes betroffenen Gegenwarts-Baus wurde eben erst ein halbes Jahr lang saniert und im Juni 2019 anlässlich der Art Basel wieder eröffnet. Die Arbeiten seien aber nicht der Grund, wieso das Wasser durch das Dach drang. «Die Bauarbeiten fanden im Parterre und nicht im Dachgeschoss statt», so Giese.

Stärkster Regen in Basel?

Aus dem Hauptbau mussten Museums-Mitarbeiter acht Chagall-Gemälde vor dem eindringenden Wasser retten. Giese betont, dass es das erste Mal sei, dass Bilder nach einem Gewitter in Sicherheit gebracht werden mussten. Seine Erklärung: Es sei der stärkste Regen gewesen, den er in Basel je erlebt habe.

Wetterdienste und Versicherungen können diesen Eindruck aber nicht bestätigen. «In Basel kein aussergewöhnliches Ereignis, sondern ein Gewitter, wie es immer wieder einmal vorkommt im Sommer», so der Direktor der Direktor der Basler Gebäudeversicherung.

Museums-intern werde nun abgeklärt, wieso es so weit kommen konnte. «Wir prüfen gerade, ob die Abflüsse dicht sind und ob die Regenrinnen so viel Wasser aufnehmen können», so Giese.

(jd)