Kunstmuseum entlässt 2 Frauen wegen Streik

Am Morgen des 14. Juni waren sie zur Arbeit erschienen. Doch kurz nach 15 Uhr erklärten zwei Angestellte des Kunstmuseums Basel, die als Aufsicht arbeiten, dem Tagesverantwortlichen, dass sie um 15.24 Uhr gehen möchten, um sich dem Demonstrationszug des Frauenstreiks anzuschliessen. Der Vorgesetzte habe ihnen erwidert, dass dies eine Kündigung zur Folge haben könnte, berichtet das SRF Regionaljournal Basel. Beide Frauen waren noch in der Probezeit.

Umfrage Warst du am Frauenstreik oder an der Pride? Logo! Ich ging für beides auf die Strassen.

Ich war nur am Frauenstreik.

Ich feierte vor allem an der Pride.

Nein, ich nahm an keiner der Veranstaltungen teil.

Doch laut einer der Angestellten gab es an diesem Tag deutlich mehr Personal als üblich. Als der Tagesverantwortliche schliesslich erklärte, er könne die Posten besetzen, seien sie gegangen. Die Kunstwerke seien nie in Gefahr gewesen.

«Hätten Streik früher anmelden müssen»

Am Wochenende arbeiteten die beiden wie gewohnt. Doch am Mittwoch folgte dann die erste Kündigung. Die zweite Angestellte wurde am Donnerstag gekündigt, als sie zur Arbeit kam.

Wolfgang Giese, Marketingleiter des Kunstmuseums Basel, sagt gegenüber dem Sender, dass der Tagesverantwortliche nicht habe umdisponieren können. «Die Frauen hätten den Streik früher anmelden müssen, dann hätten sie ohne Folgen teilnehmen können.» Man habe nun jedoch das Vertrauen in sie verloren.

