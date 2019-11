Tropfendes Regenwasser führte zu Grosseinsatz

Am Freitag, 8. November, kam es zu einem Grosseinsatz der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Umschlagbahnhof Weil am Rhein (D). Grund war ein Container, der ätzendes Kaliumhydroxid geladen hatte, wie der Ortsverein Weil am Rhein - Haltingen des DRK über Facebook mitteilte. Mitarbeiter hatten beim Verladen bemerkt, dass der Container tropfte. Sofort versetzte man den Waggon auf das Havariebecken und alarmierte die Rettungskräfte.

Alle Einsatzkräfte vor Ort wurden medizinisch abgesichert. Die Feuerwehr untersuchte die tropfende Flüssigkeit. Es konnten keine Spuren des Gefahrgutes nachgewiesen werden und auch weitere Analysen blieben ohne Befund, so die Mitteilung des DRK.

Am Ende stand fest, dass es sich lediglich um Regenwasser handelte, das vom Container abtropfte.

(20 Minuten)