Labor warnt vor Milch und Gluten in Wildfleisch

Das Kantonslabor Basel-Stadt hat zur Verkaufssaison 30 Wildfleischprodukte genauer unter die Lupe genommen. Die gute Nachricht vorweg: es war tatsächlich überall das richtige Fleisch drin. Drei der untersuchten Produkte mussten jedoch beanstandet werden.

Ein Rehpfeffer enthielt eine «grössere Menge an nicht deklarierten Milchbestandteilen», wie das Labor am Montag mitteilte. Zudem wurde in einem anderen Rehpfeffer und einem Wildschweinpfeffer Gluten nachgewiesen, das ebenfalls nicht angeschrieben war.

Kennzeichnungspflicht für Allergene

Gemäss Lebensmittelverordnung müssen Substanzen, die unerwünschte Reaktionen auslösen können, auf der Verpackung gekennzeichnet sein. Die Grenzwerte für Milch liegen bei einem Gramm pro Kilo, für Gluten bei 200 Milligramm pro Kilo, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Der Betrieb, in dem die beanstandeten Proben genommen wurden, werde zeitnah wieder kontrolliert. Zudem kündigt das Kantonslabor weitere Überprüfungen von Wildfleischprodukten an. Der beanstandete Laden sowie die Produkte werden in der Medienmitteilung nicht identifiziert.

Wildschweine strahlen nicht zu stark

Ebenfalls überprüft wurde der Gehalt des radioaktiven Isotops Cäsium-137 in Wildschweinprodukten, weil seit der Kernschmelze 1986 in Tschernobyl Lebensmittel in betroffenen Regionen damit belastet sein können. Dabei wurden keine erhöhten Werte festgestellt, also die in der Tschernobyl-Verordnung festgeschriebene Grenze von 600 Becquerel (Bq) pro Kilogramm nicht überschritten.

Ein Becquerel entspricht dem radioaktiven Zerfall eines Atoms pro Sekunde. Der menschliche Körper ist durchgehend Kleinmengen von natürlich vorkommenden radioaktiven Elementen ausgesetzt, die er aufnimmt und wieder ausscheidet. Er weist bei 70 Kilo Körpergewicht rund 9000 Becquerel, also im Schnitt zirka 128 zerfallende Atome pro Sekunde pro Kilo auf.

