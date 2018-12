«Hauptsache man kann einen Laptop kaufen»

Zu viele Fressbuden, zu wenig weihnachtlicher Schmuck, die Standgebühren zu hoch und Elektrogeräte statt Omas Stricksocken – einigen Besuchern wurde beim Gang über den diesjährigen Liestaler Weihnachtsmarkt wenig warm ums Herz.

In einer Liestaler Facebook-Gruppe wird angeregt über den Markt diskutiert. «Findet ihr den Weihnachtsmarkt 2018 weihnachtlich? Hat mir zu viele Fressbuden», so der Post von Rolf Lerf, der die Diskussion angestossen hat.

«Bald ein reiner Fressmarkt»

«Als ich über den Markt ging, zählte ich die Weihnachtsbäume, das Lametta und die Beleuchtung und fand davon nicht viel. An Essensständen mangelte es aber nicht», beschreibt er seinen Eindruck auf Anfrage. Einzig die Heilsarmee habe ihm mit der musikalischen Darbietung grosse Freude bereitet. Für die kleinen Stände, die zum Beispiel selbstgestrickte Söckchen verkauften, lohne es sich bei den hohen Standgebühren nicht. «Es muss sich etwas ändern, sonst haben wir bald einen reinen Fressmarkt», sagt er.

Unter dem Post lassen auch andere Besucher ihren Frust ab. Es drehe sich beim Markt, der vom 5. bis 9. Dezember stattfand, nur ums Essen und das Städtli sei nicht wirklich weihnachtlich geschmückt, so die Kommentare. «Liestal schiesst immer am Ziel vorbei. Aber Hauptsache man kann am Weihnachtsmarkt einen Laptop kaufen», so ein User. Als «logisch» erscheint das einem anderen: Die Betreiber müssten schliesslich irgendwie das Geld für die hohen Standmieten zusammen bekommen. Diese beginnen bei 160 Franken für einen Stand in der Rosengasse oder am Wasserturm. Für eigene Verkaufsstände oder Wagen bis zu einer Grösse von acht Quadratmetern zahlt der Betreiber 800 Franken.

«Markt war schön und weihnachtlich»

Es gibt aber auch Liestaler, die sich auf Facebook gegen die Kritik wehren. Viele schreiben, dass ihnen der Markt sehr gut gefallen habe und bedanken sich bei den Organisatoren. Dem Lob schliesst sich Gemeindepräsident Daniel Spinnler an: «Mir gefiel auch der diesjährige Weihnachtsmarkt. Ich fand die Stimmung sehr schön und weihnachtlich», sagt er auf Anfrage. Auch habe es viele Stände mit diversen selbstgemachten Artikeln gegeben.

Auch Vreni Büchi, Organisatorin des Weihnachtsmarkts vom Verein KMU Liestal, widerspricht auf Anfrage der Kritik: «Von 91 Ständen waren 17 Ess- und Trinkstände mit einer überaus vielseitigen Auswahl.» Das restliche Angebot sei ein bunter Mix von gestrickten Socken über selbstgenähte Ammedysli und Mützen bis hin zu Kinderkleidern und Holzspielzeug. «Die angesprochenen Computer waren Recycling Modelle, günstig und gut», so Büchi auf Anfrage. Der Markt sei ausserordentlich gut besucht gewesen, trotz des teilweise «garstigen» Wetters. «Der Markt wird von KMU Liestal organisiert, alle arbeiten ehrenamtlich. Wir erzielen keinen Profit, sondern tun dies, um das Stedtli attraktiv zu gestalten», stellt sie klar.

(lb)