«Laterne ist ungeschminkt fremdenfeindlich»

«Vor zwei Jahren musste sich die Pnos noch in die Basler Fasnacht einschleichen, dieses Jahr haben sie mit den ‹Alti Stainlemer› eine direkte Vertretung», regt sich der Basler Musiker Marcel Colomb in einem Post auf Twitter auf. Stein des Anstosses ist die Laterne der Alten Garde der Männerclique, deren Sujet «Vereinigte Klein-Basler» nun als fremdenfeindlich gebrandmarkt wird.

«Was hüt alles im Glaibasel woont, isch laider nümme so wie gwoont», moniert die Clique. «Dr Hansli schisst do fascht in d Hose, wenn är das Volgg gseht uf de Stroosse.» An wem sich die Clique stört, daraus macht sie keinen Hehl: Türken, Albaner, Islam-Prediger, Kurden, Afrikaner. Auch die «bz Basel» fragte schon: «Ist dieses Sujet zu viel?»

Alte Garde sorgt seit Jahren für Kontroversen

Das Sujet geht selbst Mitgliedern des Stammvereins der Alten Stainlemer zu weit. «Unsere Alte Garde ist schon seit Jahren an Alters-Senilität nicht zu überbieten», kommentiert ein Basler Künstler, der in der Clique aktiv ist. Man habe sich schon einmal öffentlich von der Alten Garde distanzieren müssen und vor zwei Jahren sogar deren Zeedel einkassiert.

Auf Social Media ist das Verdikt zum Sujet eindeutig. Die Wortmeldungen reichen von «schockiert» bis «zum Kotzen». Für Colomb, der die Debatte online ins Rollen brachte, ist auch klar: «Das ist keine kluge Kritik, nur ungeschminkte Fremdenfeindlichkeit.»

Die Alte Garde der Alten Stainlemer wurde um eine Stellungnahme angefragt.

(lha)