Storch Lenny geniesst Junk-Food im Süden

Bereits Anfang August machte sich Basels berühmtester Storch Lenny vom Zolli aus auf den Weg in den Süden, um dem Winter in der Schweiz zu entkommen. Dank einem Sender können Interessierte seine Reise auf einer Karte online mitverfolgen. Auf Facebook folgen ihm bereits rund 1500 Fans.

Die Tierpfleger bemerkten diesen Sommer eine verfrühte Abreise, denn in den letzten Jahren ist Lenny immer erst um den 23. August losgezogen. Womöglich waren das rare Nahrungsangebot in der Region und seine bereits selbständigen Jungtiere Gründe für seine Eile.

Auf Mülldeponien geortet

Hunger verspürte der berühmte Storch allemal, denn schon einige Tage nach seiner Abreise wurde Lenny auf einer grossen Mülldeponie in Frankreich in Bourg-en-Bresse geortet.

Doch die französische Müllhalde ist längst nicht die einzige Raststätte, bei der Lenny einen kurzen Zwischenstopp einlegte. So machte er auf seiner Durchreise noch auf zwei weiteren Deponien in Spanien Halt. Die riesigen Abfallberge sind für Störche eine beliebte Futterquelle, denn dort können sie sich bequem ihren Reiseproviant besorgen ohne viel Energie für die Futtersuche aufzuwenden.

Gefährliche Futtersuche

Das bequeme Snacken auf der Müllhalde ist aber nicht ungefährlich, denn den Störchen drohen Verletzungen und Krankheiten, wenn sie etwas Falsches essen. Glücklicherweise verweilte der Star-Storch aber nicht lange auf den Müllhalden und gönnte sich zwischenzeitlich eine Auszeit in der Camargue am Meer, wo er sich wesentlich gesünder auf grossen Reisfeldern stärken konnte.

Nach rund einem Monat hat Lenny nun endlich sein Ziel erreicht. Am 10. September ist er wohlauf im Süden Spaniens angekommen und verbrachte die ersten Tage in einem mit Reisfeldern bedeckten Naturreservat. Doch Lenny scheint die gesunde Ernährung nicht zu interessieren. Er geniesst lieber die kulinarische Vielfalt der Menschen und tummelt sich auch in Spanien weiterhin lieber zwischen grossen Müllbergen.

(mis )