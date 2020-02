Wo ist Zolli-Storch Lenny?

Vor über zwei Monaten snackte Lenny noch gemütlich auf seiner «liebsten» Mülldeponie Burguillos in der Nähe von Sevilla. Doch nun fehlt von der Storchen-Berühmtheit aus dem Basler Zolli jede Spur. Normalerweise können Fans 1:1 mitverfolgen, wo sich der mit einem Sender ausgestattete Vogel gerade herumtreibt.

Wie der Zolli jedoch am Donnerstag auf Facebook mitteilte, setzte Lennys Sender aus – und dies nicht zum ersten Mal. Schon am Montag meldete der Zoo, dass Lennys Sender in der vorangegangenen Woche für ein paar Tage ausgefallen sei. Zum damaligen Zeitpunkt konnte der Zolli seine Fans jedoch noch beruhigen: «Seit letztem Freitag haben uns wieder Daten erreicht und sie zeigen, dass Lenny zwar noch am gleichen Ort verweilt, aber stets in Bewegung ist», hiess es auf Facebook.

Der Zoo hat Nachforschungen in die Wege geleitet

Klar ist, dass Lenny dieses Jahr etwas später zurückkommen wird: «Dieses Jahr lässt sich Lenny Zeit mit seiner Rückkehr», so der Zoo. Im Vorjahr sei der Starvogel bereits am 18. Februar eingetroffen. «Wann zieht er weiter?», fragt sich der Zoo im Beitrag.

Ob Lenny jetzt weitergezogen oder ihm gar etwas passiert ist, ist derzeit noch unklar. Der Zolli informierte jedoch am Donnerstag, dass er Nachforschungen in die Wege geleitet habe. «Wir stehen mit Storch Schweiz in Kontakt und hoffen auf einen baldigen Entscheid», erklärt der Zoo.

«Lenny wäre längst hier, wenn er noch leben würde»

Es sei ihnen bewusst, dass auf so einem langen Weg immer etwas passieren könne, heisst es beim Zolli auf Nachfrage. Normalerweise würden jedoch eher junge Vögel verunfallen. Lenny gehöre schon zu den älteren und sei bis jetzt schon mehrmals gut hin- und hergeflogen. «Wir hoffen, er kommt zurück, und drücken ihm die Daumen. Wir haben jedes Jahr Freude, wenn er heil zurückkommt», sagt Tanja Dietrich,

Mediensprecherin des Zoos Basel.

Auch die Fans sind von Lennys Funkstille sehr betroffen und zeigen sich unter dem Facebook-Post besorgt. «Oh nein», schreibt eine Frau, «aber mein Gefühl sagt mir, dass es ihm gut geht. Ich hoffe es sehr!» Andere sehen es eher negativ, da er doch mit seiner Rückreise sonst immer so pünktlich war. «Es sieht nicht gut aus. Lenny wäre längst hier, wenn er noch leben würde», schreibt eine Userin traurig.



