Leser filmt Festnahme in Treppenhaus

Es sind filmreiche Szenen, die sich am Donnerstagabend um 22 Uhr in Basel abgespielt haben: Wie ein Leserreporter berichtet, hat eine sechsköpfige Sondereinheit der Polizei, mit Maschinengewehren und Rambok ausgestattet, das Mehrfamilienhaus betreten, in dem auch er Zuhause ist.



Die Polizisten hätten dann die Türe der Wohnung am Burgfelderplatz mit Hilfe des Rammbocks aufgebrochen. «Es hat einen riesen Knall gegeben, war echt wie im Film», so Leser. Die Einsatzkräfte hätten einen Spürhund dabeigehabt. Zwei seiner Nachbarn wurden dann an Händen und Füssen gefesselt aus dem Haus geholt. Der Leser, der das Ganze vom Türspion aus beobachtete, filmte den Einsatz.

Viele Personen gingen ein und aus

Zuerst wurde ein dunkelhaariger Mann abgeführt, etwa 15 Minuten später liefen die Polizisten mit dem zweiten Gefesselten am Türspion vorbei. Danach hatten die Polizisten diverse Kisten und Jutesäcke die Treppe heruntergetragen. Der gesamte Einsatz lief etwa bis 1 Uhr morgens. Am Ende hätte sich die schwer bewaffnete Einheit nach draussen begeben und sich einer Mauer entlang schleichend davon gemacht.

Dem Leserreporter fiel auf, dass in der besagten Wohnung ständig viele Personen ein- und ausgegangen sind. Es sei oft sehr laut und wild zu und her gegangen. Über den Grund der Festnahmen der Männer kann er nur spekulieren.

Auch die Polizei Basel-Stadt kann keine weiteren Auskünfte erteilen. Sie bestätigt lediglich den Einsatz vom Donnerstagabend auf Anfrage. Der Fall liege nun in den Händen der Basler Staatsanwaltschaft.

