Leser finden doppelte Vignetten-Busse gerecht

Am frühen Sonntagmorgen tappte ein Schaffhauser Autolenker auf der A2 im Baselbiet gleich doppelt in die Bussenfalle. Der selbe Polizist büsste ihn innert 15 Minuten zwei Mal für das selbe Vergehen. Der Lenker war ohne Vignette auf der Autobahn unterwegs.

Nach der ersten Busse in Arisdorf versäumte es der Gebüsste an der Autobahnraststätte Pratteln eine Vignette zu besorgen und bekam bei Augst erneut einen Einzahlungsschein über 200 Franken ausgehändigt. «Das ist doch kriminell», findet der doppelt Gebüsste. Ganz anders sehen das die meisten Leser von 20 Mintuen in der Kommentarspalte. Kriminell sei vielmehr, dass der Lenker im Dezember noch ohne Vignette auf der Autobahn unterwegs war.

Die Baselbieter Polizei zog die zweite Busse übrigens zurück, nachdem sie von 20 Minuten mit dem Fall konfrontiert wurde. Sie sei unverhältnismässig gewesen, erklärte Sprecher Adrian Gaugler.

