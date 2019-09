14-jähriger Velofahrer kollidiert mit Lieferwagen

Am Freitag kurz vor 13.15 Uhr kam es in der Grendelgasse in Rothenfluh BL zu einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und

einem Velofahrer. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 14-jährige Velofahrer von «Ob der Kirche» herkommend durch das Griesgässli in Richtung Grendelgasse.

Gleichzeitig fuhr ein 31-jähriger Lieferwagenfahrer vom «Im Grändel» in die entgegengesetzte Richtung durch die Grendelgasse. Wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilte, kollidierte der Velofahrer bei der Verzweigung Griessgässli/Grendelgasse mit dem Lieferwagen. Der 14-Jährige wurde beim Unfall erheblich verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.

(mon)