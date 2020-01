«Hat diese Geräusche schon jemand gehört?»

«Sei zwei Jahren schon höre ich ziemlich oft diese seltsamen Geräusche im Gundeli-Quartier in den frühen Morgenstunden», beginnt ein Post von User Weirdbreh in der Basler Reddit-Community. Die Seite ist vor allem in den USA sehr populär, hierzulande tauschen sich aber auch viele Expats über lokale Themen auf Reddit aus. «Hat diese Geräusche auch schon Mal jemand gehört?», fragt er in die Runde.

Weirbreh kann sich nicht wirklich einen Reim auf den Lärm machen. Er habe auch schon daran gedacht, dass die Geräusche aus dem Zolli kommen, könne es sich aber nicht wirklich vorstellen, weil der zu weit weg sei.

Aber: weit gefehlt. Tatsächlich bestätigt ihm ein anderer User: «Es ist der Löwe. Es sind ganz bestimmt die Löwen. Ich bin Jogger, bin häufig im Gundeli und in der Nähe des Zollis unterwegs und höre das selbe Geräusch. Je nach Wind, höre ich es sogar beim Margarethenpark.» Auch ein Anwohner des Bachlettenquartiers, das an den Basler Zoo grenzt, berichtet auf Reddit, das laute Gebrüll der Raubtiere zu hören.

Erst in der Dämmerung aktiv

Beim Zolli ist der Lärm der Raubkatzen ein Dauerthema: «Bei den Löwen geht es in der Dämmerung so richtig rund. Das wissen all jene Anwohner, die das laute Gebrüll schon aus dem Schlaf geschreckt hat.» Immer wieder würden sich besorgte Zollifreunde erkundigen, ob bei den Löwen auch alles in Ordnung sei. Die Leute könnten aber beruhigt sein, klärt der Zolli auf, denn der Grund sei, dass die Löwen erst in der Dämmerung richtig aktiv würden.

«Die Löwen spielen, schmusen, kommen ganz nah an den Wassergraben und beobachten das Publikum Vor allem aber wird herzhaft gebrüllt. Männchen Mbali begibt sich dazu gerne unter den Felsvorsprung und nutzt die Höhle als Resonanzkörper», so der Zoo.

Doch warum brüllen die Tiere? «Sie tun dies, um ihr Revier zu markieren», erklärt der Zoo. Erstaunlich sei, aus welcher Distanz diese «Nachricht» hörbar sei. Bei günstigen Windverhältnissen seien die Laute bis auf das Bruderholz, das gut 4,5 Kilometer entfernt ist, zu hören. Männchen und Weibchen brüllten gleichermassen, das Männchen sei jedoch deutlich lauter.

(mhu)