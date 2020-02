Mann (33) verbarrikadiert sich in Wohnung

Am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr wurde der Polizei Basel-Landschaft gemeldet, dass sich ein 33-jähriger Mann, nach einer tätlichen Auseinandersetzung mit seiner Lebenspartnerin, in seiner Wohnung am Dorfplatz in Reigoldswil BL verbarrikadiert habe. Da eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Aufgebot für Rettungs- und Interventionskräfte erlassen.



Nach mehreren erfolglosen Versuchen mit dem Mann in Kontakt zu treten, gelang es der Polizei Basel-Landschaft schlussendlich, in die Wohnung einzudringen und den Mann anzuhalten. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wie die Polizei Basel-Landschaft am Dienstag mitteilte.

Während der Dauer des Einsatzes kam es in Reigoldswil einerseits zu Verkehrsbehinderungen für den Durchgangsverkehr und andererseits konnten Fussgänger und Anwohner nicht mehr ungehindert zirkulieren. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes können keine weiterführenden Angaben gemacht werden.

(mon)