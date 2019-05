Sondereinheit stürmt Wohnung

«Etwas ganz Schlimmes ist in Möhlin passiert», schreibt ein Leser-Reporter. In der Aargauer Gemeinde sperrte die Polizei am Dienstagabend, 21. Mai, eine Liegenschaft ab. Bilder zeigen Polizisten der Sondereinheit Argus. Ebenfalls zu sehen ist, wie eine Person abgeführt wird.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Der Mann, ein 68-jähriger Schweizer, habe am Telefon Drohungen gegen Angestellte einer Gesundheitsinstitution ausgesprochen, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei vom Mittwoch heisst.

Betrunken und bewaffnet?

«Es bestanden Anhaltspunkte, dass der Schweizer unter Alkoholeinfluss stand und möglicherweise über eine Waffe

verfügte», schreibt die Polizei weiter.

Der Einsatz habe um 16 Uhr begonnen. Vor Ort sei es den Einsatzkräften gelungen, mit dem 68-Jährigen in Kontakt zu treten, wonach er gegen 18.15 Uhr festgenommen werden konnte. Er sei alkoholisiert gewesen und wurde nach einer Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Mann bei Grosseinsatz von Polizei festgenommen

Zuerst in der falschen Wohnung gesucht?

Eine Zeugin sagt zu Telebasel, die Polizei habe zuerst in der falschen Wohnung gesucht. «Er war einen Stock weiter unten», so die Frau gegenüber dem Sender. Schliesslich sei am richtigen Ort die Tür aufgegangen und ein Mann habe sich ergeben.

(las)