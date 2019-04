Mann bei Schlägerei lebensgefährlich verletzt

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft ergaben, dass sich im Club Ezgi Türkü Evi rund 150 Personen aufhielten. Offensichtlich kam es zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Zwei Brüder verliessen daraufhin das Lokal und wurden vor dem Club von mehreren Personen angegriffen.

Dabei wurde einer der Brüder mit einer Stichwaffe schwer verletzt, der andere mit Schlägen traktiert.

Bei der Auseinandersetzung erlitt ein weiterer Mann Stich- und Schnittverletzungen. Dieser wurde durch Dritte in die Notfallstation gefahren. Mehrere Tatbeteiligte flüchteten in der Folge in unbekannte Richtung.

Unter den 150 Leuten feierten Hochzeitsgäste

Beim Schwerverletzten handelt es sich um einen 34-jährigen Schweizer mit Migrationshintergrund, bei seinem leicht verletzten Bruder um einen 27-jährigen Schweizer. Beim dritten Verletzten handelt es sich um einen 25-jährigen Türken. Im Weiteren wurden drei weitere tatverdächtige Männer aus dem Club, zwei Türken im Alter von 33 und 41 Jahren sowie ein 38-jähriger Italiener, festgenommen.

Laut Krimnalkommissär Peter Gill wurde in besagter Nacht ein Anlass mit Live-Musik durchgeführt. «Unter anderem hatte es unter den 150 Gästen auch Leute von einer Hochzeit», so Gill gegenüber 20 Minuten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

(jd)